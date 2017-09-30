Монтелла будет уволен, если «Милан» по итогам сезона не выйдет в Лигу чемпионов

Итальянские журналисты узнали некоторые подробности контракта главного тренера «Милана» Винченцо Монтеллы с клубом.

Сообщается, что в трудовом соглашении между специалистом и «россонери» есть пункт, невыполнение которого приведет к прекращению сотрудничества между сторонами. Речь идет о попадании или непопадании «Милана» в Лигу чемпионов.

Также отмечается, что принудительный разрыв отношений между клубом и Монтеллой сделает последнего богаче на 1.8 млн евро.

Ранее появились слухи о том, что главный тренер сборной Китая Марчелло Липпи может встать у руля «Милана».

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