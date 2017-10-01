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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Альберто Морено: «Критики должны закрыть свои рты. Теперь я снова в команде»

сегодня, 05:59

Защитник «Ливерпуля» Альберто Морено прокомментировал своё возвращение в основной состав «мерсисайдцев» после неудачного прошлого сезона:

«В течение минувшего лета всё было плохо. Было много высказываний о том, что я должен уйти и даже не должен пытаться остаться, но я в корне не хотел соглашаться со всем этим. Я хотел остаться, бороться за своё место в „Ливерпуле“, за свою карьеру и за своё будущее в клубе. Именно с таким настроем я начал предсезонку. Это клуб, который я очень люблю, и город, который мне нравится, поэтому все мои критики и люди, которые говорили, что я должен уйти, должны закрыть рты – теперь я снова в команде.

Прошлый сезон выдался для меня неважным. Почти год я провёл в основном на скамейке запасных, и это отразилось не только на мне, но и на моей семье. После отпуска я попросил о встрече с тренером. Я честно сказал ему, что хочу остаться, и спросил, что я могу сделать, чтобы вернуть своё место в составе. Он откликнулся и был очень искренен и честен со мной. Клопп сказал, что не может мне ничего обещать и сообщил, что подписывает нового левого защитника. Однако он призвал меня продолжать трудиться, как и все остальные, и это то, что я сделал. У меня были предложения от других клубов, но на первом месте у меня всегда была мысль о том, что я хотел остаться здесь».

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Все комментарии
Василий 50
сегодня в 06:06
После таких слов критики будут наблюдать за тобой еще более внимательно.
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