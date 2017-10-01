Беспилотные автомобили будут задействованы в России во время чемпионата мира

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович заявил, что во время предстоящего Мундиаля в России будут использоваться беспилотные автомобили:
«С радостью хочу сообщить, что Россия придерживается дорожной карты по созданию беспилотной автомобильной платформы, и мы продемонстрируем вам результаты в ходе проведения чемпионата мира по футболу 2018 года в РФ».
Ранее сообщалось, что для контроля за безопасностью на Мундиале-2018 могут быть использованы «беспилотники-стрекозы».
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Уверяю, что к концу чемпионата мира, все безпилотные авто помашут Дворковичу радостно ручкой.
Уверяю, что к концу чемпионата мира, все безпилотные авто помашут Дворковичу радостно ручкой.