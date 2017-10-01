Червиченко: «При традиционно комфортном судействе Безбородова „Спартак“ на классе победил»

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился впечатлениями от победы своей бывшей команды над «Уралом» в 12-м туре РФПЛ (2:0) и от выступления форварда «красно-белых» Педро Роши, который забил дебютный гол за московский клуб:

«Рядовая игра, где фаворит должен был брать свои три очка и взял их. При традиционно очень комфортном судействе Владислава Безбородова, „Спартак“ на классе обыграл „Урал“. Москвичи ничего сверхъестественного не показали, но и, слава богу, сыграли без ошибок. То есть никаких грубых ошибок, как в предыдущих играх, красно-белые не совершали. „Урал“ не смог ничего противопоставить подопечным Массимо Карреры и заслуженно проиграл. Также хочу отметить игру Александра Селихова, в сегодняшней игре он мне понравился. Голкипер очень надёжно сыграл и даже не дал уральцам подумать, что у них сегодня что-то получится. На мой взгляд, результат по игре.

Впечатление от Педро Роши? Пока что моё впечатление остается прежним, что в спартаковской академии, наверное, половина ребят играет не хуже таких Педро и Рош. Просто, надо было кого-то купить и показать какую-то покупку – вот и появился этот Педро. На самом деле, не вижу ничего сверхъестественного в нём, чтобы тащить его из Бразилии, да ещё и за 12 миллионов евро».

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