Мостовой: «Просто был уверен, что „Спартак“ обыграет этот „Урал“»

Экс-игрок «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу красно-белых над «Уралом» в матче 12-го тура чемпионата России против «Урала»:

«Получил ли удовольствие от игры „Спартака“? Да я бы не сказал, что получил удовольствие. Просто был уверен, что „Спартак“ обыграет этот „Урал“. Казалось бы, у Тарханова вроде бы крепкая команда. Но в том то и дело, что вроде бы... Опять мы возвращаемся к реалиям нашего чемпионата. Всё одно и то же! „Спартак“, не напрягаясь, после тяжёлого матча с „Ливерпулем“, спокойно выиграл, воспользовавшись ошибками „Урала“».

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