Ловчев: «Промес никому не отдаёт мяч! А спартаковская игра всегда строилась на пасе»

Известный футбольный эксперт Евгений Ловчев прокомментировал победу «Спартака» над «Уралом» в матче 12-тура РФПЛ:

«„Спартак“ показал одну из лучших игр за последние два года по качеству футбола. Я еще в прошлом году говорил, что у „Спартака“ не поставлена коллективная игра. Но сегодня команда играла в потрясающий футбол и получала от своей игры удовольствие.

Были разговоры, что команда устала, матчи идут каждый третий день. Но сегодня Адриано и Ещенко проделали огромный объем работы. И не только они, вся команда. И это говорит о том, что игроки в хорошем физическом состоянии. Но они были неудовлетворенны своей игрой, которую команда показывала до этого. Вспомните, как Роша забивал. Это был показательный момент: четыре футболиста передавали мяч в одно касание, результатом чего и стал забитый мяч.

Мы говорим, что лучший игрок в „Спартаке“ - Промес. Он действительно много забивает, выделяется на поле, но он же никому не отдает мяч! А фирменная спартаковская игра всегда строилась на пасе. Великий Эдуард Стрельцов говорил, что футболисты разговаривают посредством паса. Если паса нет – футболисты словно глухонемые».

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