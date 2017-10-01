«Амкар» поздравил Эзатолахи с юбилеем

Пресс-служба «Амкара» поздравила с днем рождения полузащитника команды Саида Эзатолахи, права на которого принадлежат «Ростову». Сегодня иранский хавбек отмечает 20-летний юбилей.

«В первый день октября мы поздравляем Саида Эзатолахи. Лучший подарок полузащитник сделал себе сам – дебютировал накануне в стартовом составе „красно-черных“ в матче Премьер-Лиги в Казани и вместе с партнерами добыл столь нужную для нашей команды победу. Мы желаем Саиду покорения карьерных вершин, осуществления самых смелых желаний на клубном уровне и в сборной Ирана, а в Перми обрести „второй дом“, где тепло, уютно и всегда ждут. С днем рождения, Саид!»

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