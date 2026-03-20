Семак: «„Зениту“ нужно работать над реализацией»

сегодня, 16:49

Наставник «Зенита» Сергей Семак признал, что его команда испытывает проблемы с реализацией моментов.

Конечно, работать над реализацией нужно. К сожалению, она подводит нас в последних матчах. Моменты, если брать игры чемпионата, есть, их нужно забивать, реализовывать. Работаем над завершением, но это такая история: иногда все получается, а иногда не получается. Нужно терпеть, работать и верить в то, что все-таки сможем улучшить этот компонент в нашей игре.

STVA 1
сегодня в 17:27
Богданыч просто промолчал смущённо про людей в чёрном)))
b9hecung5rn8
сегодня в 17:14
Семак: „Зениту“ нужно работать над реализацией газа населению, чтобы мы могли себе позволить по три пенальти в каждом матче
112910415
сегодня в 17:08
не беда,
арбитры уже работают !
25процентный клоун
сегодня в 16:59, ред.
Одна из худших команд марта, после армейцев.
Лучшие из худших, но худшие всегда и по определению
Если заберут первое место рпл не обижусь, но чимпионами не назову
ildar_3871
сегодня в 16:54
Зачем , карасев все разрулит , 2 пенальти поставит )
Алексей Коротеев
сегодня в 16:52
Зачем ? За вас судьи уже всё решили . Кубок и чемпионство ваши . 😁😆
