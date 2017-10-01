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Маминов: «Против „Сибири“ оборона сыграла надёжно»

сегодня, 10:56
ТюменьТюмень0 : 0СибирьСибирьМатч завершен

Наставник «Тюмени» Владимир Маминов поделился мнением о ничейном результате с «Сибирью», который прошел в рамках 16-ого тура Футбольной национальной лиги. 

«Первый тайм у нас не получился. Но в обороне был полный порядок. Игроки центра перехватывали мяч, но проводить быстрые атаки не получалось. Мяч просто не держался, был брак в передачах. Царила какая-то скованность, не работали фланги.

Во втором тайме удалось улучшить давление. Появились подходы, где-то до гола не хватало считанных сантиметров. „Тюмень“ не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку у ворот соперника удавалось. Порадовало, что вновь выручал Игорь Обухов. Недаром говорят – дом строится от печки. Против „Сибири“ оборона сыграла надёжно». 

Владимир Маминов возглавил «Тюмень» нынешним летом. 

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