Маминов: «Против „Сибири“ оборона сыграла надёжно»

Наставник «Тюмени» Владимир Маминов поделился мнением о ничейном результате с «Сибирью», который прошел в рамках 16-ого тура Футбольной национальной лиги.



«Первый тайм у нас не получился. Но в обороне был полный порядок. Игроки центра перехватывали мяч, но проводить быстрые атаки не получалось. Мяч просто не держался, был брак в передачах. Царила какая-то скованность, не работали фланги.



Во втором тайме удалось улучшить давление. Появились подходы, где-то до гола не хватало считанных сантиметров. „Тюмень“ не создала стопроцентных моментов, но нагнетать обстановку у ворот соперника удавалось. Порадовало, что вновь выручал Игорь Обухов. Недаром говорят – дом строится от печки. Против „Сибири“ оборона сыграла надёжно».



Владимир Маминов возглавил «Тюмень» нынешним летом.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте