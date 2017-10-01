Комбаров: «Ещё до матча с „Ливерпулем“ сказал Глушакову, что будет как минимум ничья»

Защитник «Спартака» Дмитрий Комбаров прокомментировал ничью команды с «Ливерпулем» в Лиге чемпионов и победу над «Уралом» в чемпионате России:

«Глушаков не даст соврать, мы вместе сидели на трибуне: еще перед игрой я сказал, что будет как минимум ничья, а если повезет, то, может, и выиграем. На первых минутах эти ощущения внутри подтвердились. Чувствовалось, что все ребята бьются друг за друга. А когда это происходит, приходит уверенность в себе и получается контролировать мяч.

До этих матчей (с „Ливерпулем“ и „Уралом“) мы действительно выдавали не очень хороший результат. Но сейчас показали себя, тем более в игре с „Ливерпулем“. Это действительно очень сильная команда. Можно сказать, сейчас закрепили положительную серию матчем с „Уралом“. Важно, что мы выполнили все установки тренера. Выходили и бились друг за друга до последнего. Через это приходит уверенность, когда ты чувствуешь, что тебя подстрахуют. Отсюда и результат».

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