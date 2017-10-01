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    Что ждет «Спартак» в группе Лиги чемпионов 2017/18?
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Бубнов: «Не думаю, что у „Анжи“ есть шансы в матче с „Зенитом“, класс команд несопоставим»

сегодня, 10:16
АнжиАнжи-:-ЗенитЗенит19:00 Не начался

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом»:

«Не думаю, что у „Анжи“ есть шансы. „Зенит“ будет играть серьезно – они уже обжигались на таких соперниках, хотя и создали себе неплохой задел над конкурентами. Полагаю, что Манчини хочет максимально увеличить отрыв до весны и сделать серьезную ставку на Лигу Европы. Уверен, что „Анжи“ будет серьезно настроен, но класс этих команд несопоставим. Мой прогноз – 0:2». 

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Все комментарии
Абуссафар Аббасов
сегодня в 11:38
Я вам один умный вещь скажу,только не обижайтесь.Когда матч закончится,узнаем кто победил!!!
Морозовский
сегодня в 11:36
ВСЯ СТРАНА СЕГОДНЯ ПРОТИВ "ПРОЕКТА" !
mavrid05
сегодня в 11:31
0-4
вованыч 80
сегодня в 11:31
Анжи в пердив!!!
zyxel410 ответил Koenig Moryak.
сегодня в 11:27
Koenig Moryak.:
Я вам не юноша! И я знаю что пишу! Вчера вся страна за Урал болела сегодня за Анжи и Уфу!
Очень хочется увидеть откуда взяты эти статистические данные? В первую очередь я имею ввиду, что вчера вся страна болела за Урал. По данным соккера?Ну посещаемость соккера тысяч десять в день,уникальных пользователей я имею ввиду.Это даже не один процент не то что от населения страны, а от населения Москвы. Или "я надул щеки,я взмахнул флагом,я затрубил в горн...короче я прав".
2 ЗЛОДЕЯ ответил Evilhuman
сегодня в 11:24
Evilhuman:
вот только такого настроя Зениту не надо, радует что у руля Манчини, он не даёт парням расслабляться
А есть ещё серьёзный дядька Тимощук. Он тоже поможет не уходить из реальности...)
2 ЗЛОДЕЯ ответил FROLL 001
сегодня в 11:19
FROLL 001:
Хлопнем Анжи без напряга! Я так думаю!
Без напряга можно рюмашку "хлопнуть". А тут бороться надо, иначе можно и облажаться. Было уже такое и не раз. Верю, что серьёзно к делу подойдём и получим столь нужные 3 очка...
Evilhuman
сегодня в 11:09
вот только такого настроя Зениту не надо, радует что у руля Манчини, он не даёт парням расслабляться
Ironyfan
сегодня в 11:04
Шанс есть всегда. К игре надо отнестись со всей серьёзностью и уйти на перерыв с 30-ю очками в активе.
FROLL 001 ответил Владимир Немченков
сегодня в 11:00
Его страна простирается не далее Тарасовки! Гыгыгыгы!
magnum3000 ответил МапС
сегодня в 10:57
МапС:
Анжуйцам удачи!
    Литейный 4
    сегодня в 10:53
    Кучка спартачей смотрю за Анжи? Не будет у них праздника. Огорчит Зенит!
    dargo
    сегодня в 10:51
    такие как ты и такого обращения не заслуживают
    Koenig Moryak.
    сегодня в 10:49
    Анжи должен победить газпромовской пузырь))
    Koenig Moryak. ответил dargo
    сегодня в 10:48
    dargo:
    Вся Россия это кучка таких ненавистников Зенита как ты? спросить бы нормальных и адекватных болельщиков Всей России, чья игра больше нравится Зенита или Спартака? Наверно вчерашняя победа взбодрила так, что опять проснулись и возомнили себя великим "чемпионом" - это смешно
      dargo ответил Koenig Moryak.
      сегодня в 10:45
      Koenig Moryak.:
      Саня! Шансы есть всегда, тем более сегодня вся Россия за Анжи!
      Вся Россия это кучка таких ненавистников Зенита как ты? спросить бы нормальных и адекватных болельщиков Всей России, чья игра больше нравится Зенита или Спартака? Наверно вчерашняя победа взбодрила так, что опять проснулись и возомнили себя великим "чемпионом" - это смешно
      Магистр чёрной и белой бухгалтерии
      сегодня в 10:44
      Шансов у Анжи ноль! Вперед Зенит к очередным 3 очкам.
      Ярангвельгви Йорингель.
      сегодня в 10:43
      Класс Зенита победит!
      Koenig Moryak. ответил Владимир Немченков
      сегодня в 10:43
      Владимир Немченков:
      юноша,вас в школе не учили,отвечать надо только за себя:)))
      Я вам не юноша! И я знаю что пишу! Вчера вся страна за Урал болела сегодня за Анжи и Уфу!
      Владимир Немченков ответил Koenig Moryak.
      сегодня в 10:41
      Koenig Moryak.:
      Саня! Шансы есть всегда, тем более сегодня вся Россия за Анжи!
      юноша,вас в школе не учили,отвечать надо только за себя:)))
      andre_can
      сегодня в 10:41
      Бубнов, как всегда.....америку открыл!
      Сергеевич вернулся 1
      сегодня в 10:40
      Пусть у чувака с клубникой, за место клубники, там окажется початок кукурузы сегодня. Россия спасибо скажет Анжи и Хрущёву!)
      saha100
      сегодня в 10:31
      Анжи поставит выскочек на место
      Koenig Moryak.
      сегодня в 10:26
      Саня! Шансы есть всегда, тем более сегодня вся Россия за Анжи!
      МапС
      сегодня в 10:25
      Анжуйцам удачи!
      FROLL 001
      сегодня в 10:20
      Хлопнем Анжи без напряга! Я так думаю!
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