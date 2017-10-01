Бубнов: «Не думаю, что у „Анжи“ есть шансы в матче с „Зенитом“, класс команд несопоставим»

Футбольный эксперт Александр Бубнов поделился ожиданиями от матча 12-го тура РФПЛ между «Анжи» и «Зенитом»:

«Не думаю, что у „Анжи“ есть шансы. „Зенит“ будет играть серьезно – они уже обжигались на таких соперниках, хотя и создали себе неплохой задел над конкурентами. Полагаю, что Манчини хочет максимально увеличить отрыв до весны и сделать серьезную ставку на Лигу Европы. Уверен, что „Анжи“ будет серьезно настроен, но класс этих команд несопоставим. Мой прогноз – 0:2».

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