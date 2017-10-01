Бубнов: «Слухи об отставке Калитвинцева добавят „Динамо“ мотивации в матче с „Локо“»

Футбольный эксперт Александр Бубнов считает, что «Локомотив» обыграет «Динамо» в матче 12-го тура РФПЛ, однако встреча выйдет упорной:

«У „Локо“ будет мало времени на восстановление, о чем говорил Семин. В принципе, два дня – это нормально, но будет непросто. У „Локомотива“ есть ресурс, чтобы взять мяч под контроль, но „Динамо“ будет активно прессинговать. „Бело-голубые“ находятся в сложной ситуации, говорят даже об отставке Калитвинцева, что добавляет гостям мотивации. У обеих команд есть проблемы в нападении. Натренировать это сложно, тем более за неделю. Здесь нужно перетерпеть, в это время должны помочь полузащитники, что несколько раз удавалось „Локомотиву“. Мой прогноз – 1:0»

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