Штоффельсхаус: «Успех „Локомотива“ - это комплекс причин»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус заявил, что успех столичного клуба в этом сезоне - это комплекс множества факторов.

«Мы и раньше были хорошей командой, остаемся ей и в этом сезоне. Успех связан с комплексом причин: нам удалось сохранить костяк команды, пришли несколько футболистов, которые удачно влились в коллектив, некоторые из старых игроков заметно повысили свой статус, посмотрите, к примеру, на Кверквелию. Микс из этих факторов позволил команде хорошо стартовать и держать свой высокий уровень сейчас.

Все всегда спрашивают про будущие приобретения, но никто не смотрит на то, как мы играем сейчас, - продолжил собеседник ТАСС. - Мы показываем хорошие результаты в потрясающем чемпионате, проводим отличную европейскую кампанию. Если нам кто-то потребуется, то мы приобретем его, это часть бизнеса, но сейчас мы по-настоящему уверены, что у нас отличная команда на поле. В данный момент я очень доволен тем, что показывает наш клуб».



В минувшие выходные «Локомотив» разгромил «Фастав» со счетом 3-0, в рамках Лиги Европы.

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