Штоффельсхаус: «Молодёжь „Локомотива“ очень хороша»

Спортивный директор «Локомотива» Эрик Штоффельсхаус отдал должное молодым игрокам команды и клубной академии:

«Мы идем на втором месте в чемпионате и лидируем в Лиге Европы. Довольно тяжело сохранить такое положение, когда у команд разные бюджеты и возможности. Вы можете сами увидеть, сколько мы потратили на переходы, а сколько другие клубы.

Понимаем, что нам стоит фокусироваться на молодых игроках, таких как Антон Миранчук. Он проводит прекрасные игры за команду, чего только стоит второй тайм в его исполнении в матче со „Спартаком“, он был одним из ключевых наших футболистов на поле.

Наша молодежь очень хороша. Нам нужно сохранять баланс - находить опытных игроков, но нужно привлекать игроков из академии. Там много перспективных футболистов, нужно давать им шанс проявить себя в основной команде».

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