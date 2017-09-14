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Глушаков выбыл на две недели

вчера, 14:48

Капитан «Спартака» Денис Глушаков пропустит две недели из-за микронадрыва мышц задней поверхности бедра. Это повреждение он получил в поединке Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Также сообщается, что сегодня в 13:00 москвичи провели тренировку. Для игроков, принимавших участие в матче с «Марибором», она носила восстановительный характер. Остальные футболисты работали по полной программе.

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Все комментарии
Kyon
вчера в 22:50
Как бы не стебали глушака, но без него игра не может быть идеальной (в рамках игры СМ конечно же). К тому же я не заметил каких-либо стыков во время игры, значит предпосылки были до матча - почему Каррера позволил себе выпустить Дениску в старте, его решения в этом сезоне начинают настораживать(
spartak kursk
вчера в 19:31
Глушаков выбыл уже давно.Примерно после банки caмогона))))
И видимо выбыл на более длительный срок.
178
вчера в 18:47
Впереди поездка в ПИТЕР .
ТОСНО ЖДЕТ.
oFANATo
вчера в 18:26
Контракт говорят продлили, чего еще надо человеку, и с Ливерпулем и Севильей можно не позориться.
смещной
вчера в 18:20
Боже, его даже на полчаса не хватило.
Не думаю, что эта проблема возникла на пустом месте, были предпосылки наверняка.
SaintZenit ответил drug01
вчера в 18:06
drug01:
Денису необходим просто отдых!
Конракт подписал, можно и отдохнуть!
Tommy Lee 2
вчера в 17:52
Нужно нормально тренироваться, а не в бане сидеть.
Tommy Lee 2 ответил makkie
вчера в 17:50
makkie:
Вообще весело... играем на три фронта - в команде НИ ОДНОГО опорника( Здоровья капитану!
А как же Фернандо?
Vladimir808
вчера в 17:37
Здоровья Денису!!!
makkie ответил cska1948
вчера в 17:31
cska1948:
После 20 сентября одним фронтом станет меньше.
Как бы вы сами КР не слили ввиду короткой скамейки... скоро всё узнаем.
Михалыч 54
вчера в 17:27
Выздоравливай, земляк!
КЭТиК
вчера в 17:16
Это еще повезло
sir-5
вчера в 17:02
Здоровья.Я на тебя ставил,а ты меня подвёл.Но есть подозрение,что штаб знал о недомогании и это была не оправдавшая себя игра.
cska1948 ответил makkie
вчера в 16:57
makkie:
Вообще весело... играем на три фронта - в команде НИ ОДНОГО опорника( Здоровья капитану!
После 20 сентября одним фронтом станет меньше.
makkie
вчера в 16:52
Вообще весело... играем на три фронта - в команде НИ ОДНОГО опорника(
Здоровья капитану!
VIPded
вчера в 16:29
Нешто нет дублёра-ныряльщика??? )))
Всем Здоровья!!!
ermak6848
вчера в 16:28
Денис! Выздоравливай
denmig
вчера в 16:27
Здоровья Денису! Со скамейкой отработали безобразно! кто играть будет на Его месте?! Впереди важные встречи!
drug01
вчера в 16:20
Денису необходим просто отдых!
SHMEL
вчера в 16:10
Здоровья глушаку.
Сергеевич вернулся 1
вчера в 16:07
Выздоравливай! Это не зубы Гетце.. не пожрать, ни поцеловать).
Egorium
вчера в 15:57
Потери бойца не заметит спартак.
Mi6
вчера в 15:53
Две недели плача и всё
Санчо Панса
вчера в 15:48
    311
    вчера в 15:38
    Дениска за неделю залечит травмы, сидя в холодном бассейне!)
    Сергей Саныч
    вчера в 15:32
    Два захода в парилку и задняя поверхность как новая.
    Пар бедро не ломит.
    Михаил Полунин
    вчера в 15:29
    "Вихри враждебные веют над нами"

    Слишком велика нагрузка, т.к. со Спартаком практически все играют "от ножа" и как следствие отсутствие возможности расслабиться и восстановиться...
    Проходных матчей для Спартака нет... и полноценной ротации тоже.
    Вопросы к медикам и специалистам по физподготовке: какая-то халтура, господа: столько микро и макротравм ...
    И его величество - случай!

    Зобнин - Таски - Зе Луиш - Джано-Глушаков: очень весомые потери...

    Шанс для "скамейки", когда еще...

    Глушакову Денису быстрейшего восстановления и вперед!!!

    Страна ждет.

    А, все-таки, где план Б?
    GGGringOOO
    вчера в 15:24
    Трансферная компания лазарета впечатляет. Лучших собирает
    kingoffam
    вчера в 15:23
    Может оно и к лучшему.Пусть отдохнёт.Здоровья.
    LOpp
    вчера в 15:22
    Зобнин, Тимофеев, Зе Луиш, Глушаков, Таски и Джано (каждый месяц)

    пипец какой-то
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