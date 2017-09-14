Глушаков выбыл на две недели

Капитан «Спартака» Денис Глушаков пропустит две недели из-за микронадрыва мышц задней поверхности бедра. Это повреждение он получил в поединке Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).

Также сообщается, что сегодня в 13:00 москвичи провели тренировку. Для игроков, принимавших участие в матче с «Марибором», она носила восстановительный характер. Остальные футболисты работали по полной программе.

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