Глушаков выбыл на две недели

Капитан «Спартака» Денис Глушаков пропустит две недели из-за микронадрыва мышц задней поверхности бедра. Это повреждение он получил в поединке Лиги чемпионов с «Марибором» (1:1).
Также сообщается, что сегодня в 13:00 москвичи провели тренировку. Для игроков, принимавших участие в матче с «Марибором», она носила восстановительный характер. Остальные футболисты работали по полной программе.
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И видимо выбыл на более длительный срок.
И видимо выбыл на более длительный срок.
ТОСНО ЖДЕТ.
ТОСНО ЖДЕТ.
Не думаю, что эта проблема возникла на пустом месте, были предпосылки наверняка.
Не думаю, что эта проблема возникла на пустом месте, были предпосылки наверняка.
Здоровья капитану!
Здоровья капитану!
Всем Здоровья!!!
Всем Здоровья!!!
Пар бедро не ломит.
Пар бедро не ломит.
Слишком велика нагрузка, т.к. со Спартаком практически все играют "от ножа" и как следствие отсутствие возможности расслабиться и восстановиться...
Проходных матчей для Спартака нет... и полноценной ротации тоже.
Вопросы к медикам и специалистам по физподготовке: какая-то халтура, господа: столько микро и макротравм ...
И его величество - случай!
Зобнин - Таски - Зе Луиш - Джано-Глушаков: очень весомые потери...
Шанс для "скамейки", когда еще...
Глушакову Денису быстрейшего восстановления и вперед!!!
Страна ждет.
А, все-таки, где план Б?
Слишком велика нагрузка, т.к. со Спартаком практически все играют "от ножа" и как следствие отсутствие возможности расслабиться и восстановиться...
Проходных матчей для Спартака нет... и полноценной ротации тоже.
Вопросы к медикам и специалистам по физподготовке: какая-то халтура, господа: столько микро и макротравм ...
И его величество - случай!
Зобнин - Таски - Зе Луиш - Джано-Глушаков: очень весомые потери...
Шанс для "скамейки", когда еще...
Глушакову Денису быстрейшего восстановления и вперед!!!
Страна ждет.
А, все-таки, где план Б?
пипец какой-то
пипец какой-то