Кэйхилл: «„Челси“ - опытная команда, которая уже доказала, что ей по силам выиграть лигу»

Защитник «Челси» Гэри Кэйхилл считает, что «синим» по силам вновь выиграть АПЛ в нынешнем сезоне:

«Сейчас в Премьер-Лиге тон задают клубы из Манчестера. Они добиваются побед, много забивают, но посмотрим, как все будет складываться далее. „Челси“ - опытная команда.

В прошлом сезоне мы доказали, что нам по силам выиграть лигу, но мы понимаем, что сделать это очень тяжело. За то время, что я выступаю в клубе, мы делали это дважды, и оба раза было очень сложно. Посмотрите на силу конкурентов. Важно сражаться до самого конца».

Напомним, что вчера «Челси» уступил «Манчестер Сити».

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