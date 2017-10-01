Экс-капитан «Барселоны» Хави поддержал жителей Каталонии, которые пытаются проголосовать на проходящем сегодня в регионе референдуме. При этом полиция пытается помешать людям голосовать, что вылилось в беспорядки, из-за чего боссы «Барселоны» обратились к руководству Ла Лиги с просьбой перенести матч 7-го тура чемпионата Испании против «Лас-Пальмаса» на более поздний срок.

«Происходящее сегодня в Каталонии – позор. Это неприемлемо, чтобы в демократической стране люди не имели права голосовать. Выражаю поддержку всем людям, которые мирно пытаются отстоять свое право голоса. Visca Catalonia».

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