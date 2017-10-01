Данни Блинд: «В МЮ есть 6 избранных, системообразующих игроков»

Данни Блинд - бывший наставник сборной Нидерландов и отец защитника «Манчестер Юнайтед» Дейли Блинда, считает, что игра «красных дьяволов» строится вокруг 6 игроков:

«Костяк МЮ состоит из 6 игроков. Это Де Хеа, Валенсия, Матич, Погба, Лукаку и Мхитарян. Для Моуриньо это системообразующие игроки. Шесть избранных игроков, а для остальных применяется ротация.

Порой играет Рэшфорд, порой - Марсьяль. Иногда это Блинд, иногда - Янг или Дармиан».

Вчера, напомним, «Манчестер Юнайтед» одержал уверенную победу над «Кристал Пэлас» (4:0) в матче 7-го тура чемпионата Англии.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте