Милито: «Спаллетти был отличным выбором для „Интера“, лучшим из возможных»

Бывший нападающий «Интера» Диего Милито считает, что руководство «нерадзурри» поступило правильно, пригласив минувшим летом на тренерский мостик команды Лучано Спаллетти:

«Спаллетти был отличным выбором, лучшим из возможных.

Его карьера и результаты в других клубах говорят сами за себя.

Даже до того, как я узнал его лично, я знал, что Лучано - один из лучших тренеров, ведь против его команд всегда было тяжело играть.

Он прекрасно подготовил команду психологически, воодушевив игроков после неудачного прошлого сезона».

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