Эдер: «Мы продолжаем побеждать, и это самое главное»

Нападающий «Локомотива» Эдер прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0).

«Эта победа очень важна для нас, потому что нам нужны очки. Хорошо, что я забил. Голы придают уверенности в себе, потому что я не проходил предсезонную подготовку в „Локомотиве“. Я становлюсь лучше в плане кондиций и уверенности. Приятно приносить пользу команде. Мы играли компактно, старались удержать мяч и найти пространство. Потом забил гол. Мы продолжаем побеждать, и это самое главное», - сказал Эдер.

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