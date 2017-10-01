Калитвинцев: «Руководство „Динамо“ не говорило о моем возможном увольнении»

Наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев после разгромного поражения от «Локомотива» отметил, что руководство московского клуба не вело разговоров о его отставке. Ранее в прессе появилась информация, что матч с «железнодорожниками» может решить судьбу специалиста.
«Я не так много читаю, читаю специалистов, экспертов. Мне никто не говорил о возможном увольнении, и для меня самая важная игра - ближайшая. По крайней мере, повторюсь, мне об этом руководство ничего не говорило. А написать могут и на заборе все, что угодно», - сообщил Калитвинцев.
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Да, смотрел, но лучше бы в кино пошел. Даже по фрагментам, было видно, что если команде дать толкового тренера- игра пойдет. Задатки, у ребят есть, нужно только направить их в правильное русло. Конечно, есть и такие, от которых надо избавляться, но в целом- вполне можно играть и побеждать. Но, после заявления Муравья, надежда умерла.... Теперь, ясно, что руководство задумало. Скорее всего, никто не ожидал, что команда за один сезон вернется в ПЛ, а когда, это случилось- испугались и решили утопить, но уже окончательно. У меня, просто нет слов.....
Да, смотрел, но лучше бы в кино пошел. Даже по фрагментам, было видно, что если команде дать толкового тренера- игра пойдет. Задатки, у ребят есть, нужно только направить их в правильное русло. Конечно, есть и такие, от которых надо избавляться, но в целом- вполне можно играть и побеждать. Но, после заявления Муравья, надежда умерла.... Теперь, ясно, что руководство задумало. Скорее всего, никто не ожидал, что команда за один сезон вернется в ПЛ, а когда, это случилось- испугались и решили утопить, но уже окончательно. У меня, просто нет слов.....