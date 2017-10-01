Калитвинцев: «Руководство „Динамо“ не говорило о моем возможном увольнении»

Наставник «Динамо» Юрий Калитвинцев после разгромного поражения от «Локомотива» отметил, что руководство московского клуба не вело разговоров о его отставке. Ранее в прессе появилась информация, что матч с «железнодорожниками» может решить судьбу специалиста.

«Я не так много читаю, читаю специалистов, экспертов. Мне никто не говорил о возможном увольнении, и для меня самая важная игра - ближайшая. По крайней мере, повторюсь, мне об этом руководство ничего не говорило. А написать могут и на заборе все, что угодно», - сообщил Калитвинцев.

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