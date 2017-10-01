Алексей Миранчук: «Палыч сказал, что это лучшая игра „Локомотива“ в этом сезоне»

Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук прокомментировал победу над московским «Динамо» (3:0).

«Лёгких игр не бывает, но могу сказать, что сегодня тот случай, когда всё получалось и проходило. Стараемся радовать зрителей своей игрой. Рад, что забил, ведь я давно не забивал. Тем более брат отдал передачу. После матча Юрий Палыч сказал, что это лучшая игра „Локомотива“ в этом сезоне.

Что касается отставания от „Зенита“, то мы следим за их результатами, но прежде всего отталкиваемся от себя и своей игры. Надо набирать свои очки, а там уже посмотрим», - сказал Миранчук.

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