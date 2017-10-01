Головин: «В первом тайме вообще не получалось играть»

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал ничью с «Уфой» (0:0).

«„Уфа“ играла от обороны. Такое ощущение, что они даже не хотели забивать. Их устраивала ничья. Нам же где-то не повезло, плюс не хватило реализации и хладнокровия.

У нас в первом тайме вообще не получалось играть, не было ни одного момента. Во втором тайме были моменты. Не забили пенальти. Я думаю, это был ключевой момент. Это заслуга вратаря», — сказал Головин.

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