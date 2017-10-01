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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Головин: «В первом тайме вообще не получалось играть»

сегодня, 19:22
ЦСКАЦСКА0 : 0УфаУфаМатч завершен

Полузащитник ЦСКА Александр Головин прокомментировал ничью с «Уфой» (0:0).

«„Уфа“ играла от обороны. Такое ощущение, что они даже не хотели забивать. Их устраивала ничья. Нам же где-то не повезло, плюс не хватило реализации и хладнокровия.

У нас в первом тайме вообще не получалось играть, не было ни одного момента. Во втором тайме были моменты. Не забили пенальти. Я думаю, это был ключевой момент. Это заслуга вратаря», — сказал Головин.

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Все комментарии
Colonist
сегодня в 20:06
Беги из этой команды! Ее ждет первая лига... я не молод, поэтому вашу Фнл так называю! :)
MALOVAR ответил Serg_Diamond
сегодня в 20:04
смотри,Глуш принес единственные три очка на КК ,гол правда записали на ...кого-то,Саня делал погоду в Атаке.Комбаров сейчас набирает форму,последний его матч он выжигал фланг

ЛЧ? так аомейцам судья подарил ,а мы потеряли в мариборе два
Absinthe3
сегодня в 20:01
Головин: «В первом тайме вообще не получалось играть, во втором тоже не огонь. Вся надежда была судью. И вот он дал пенальти...»
Serg_Diamond ответил MALOVAR
сегодня в 20:01
MALOVAR:
друг,спартаковцы на КК были лучшие и принесли очки ,да и в ЛЧ без поражений
Дружище, но при этом Глушаков на КК был полным поленом, Комбаров еще хуже, а в ЛЧ у Спартака сейчас меньше очков, чем у ЦСКА. Что скажешь, бро?
MALOVAR ответил Serg_Diamond
сегодня в 19:54
друг,спартаковцы на КК были лучшие и принесли очки ,да и в ЛЧ без поражений
Serg_Diamond ответил MALOVAR
сегодня в 19:53
MALOVAR:
Ну у тебя ,друг, еще с КК не получается играть
Ну у спартаковцев и до КК не получалось и после не получается, неужели в этом КК виноват?))
MALOVAR
сегодня в 19:48
Ну у тебя ,друг, еще с КК не получается играть
Don trambon
сегодня в 19:29
Базель ждёт)
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