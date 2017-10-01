Булыкин: «Вызов Фернандеша в сборную Португалии — дело времени»

Советник президента «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил перспективы полузащитника команды Мануэла Фернандеша получить вызов в сборную Португалии.

«Думаю, вызов Мануэла Фернандеша в сборную Португалии — дело времени. Тренер должен сделать выводы, потому что Фернандеш очень хорошо выглядит и ещё прибавляет с каждым матчем. Будем надеяться, он и дальше будет приносить „Локомотиву“ пользу», - сказал Булыкин.

Напомним, что сегодня, 1 октября, «Локомотив» одержал уверенную победу над московским «Динамо» (3:0).

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