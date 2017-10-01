Пике со слезами на глазах: «Это был мой худший опыт в карьере»

Защитник «Барселоны» Жерар Пике не смог сдержать эмоций после матча с «Лас-Пальмасом», который проходил без зрителей из-за напряженной ситуации в Каталонии:

«Было очень сложно играть. Это был мой худший опыт в профессиональной карьере. В раздевалке мы все обменялись мнениями. Играть или нет? Были и „за“ и „против“. В конечном итоге, мы решили играть. Я понимаю, что есть те, кто не поддерживает такое решение», - говорил футболист со слезами на глазах.

Также Пике в сердцах отметил, что готов уйти из сборной Испании, если он кому-то мешает. Игрок стал одним из тех, кто поддержал независимость Каталонии.

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