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«Ювентус» потерял первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Аталантой»

сегодня, 23:42
АталантаАталанта2 : 2ЮвентусЮвентусМатч завершен

В поединке 7-го тура Серии А «Ювентусу» не удалось обыграть «Аталанту». Шанс вырвать победу был у Пауло Дибалы, но голкипер хозяев отразил его удар с пенальти.

Бергамо, стадион «Атлети Адзурри»

«Аталанта» – «Ювентус» – 2:2 (1:2)
Голы: Кальдара 31, Кристанте 67Бернардески 21, Игуаин 24.

Нереализованный пенальти: Дибала 84

«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Паломино, Масиелло, Фройлер, Кристанте (Де Рон 88), Спинаццола, Хатебур, Корнелиус (Иличич 32), Гомес, Куртич (Петанья 56).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.

«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Асамоа, Лихтштайнер (Барцальи 66), Дибала, Матюиди, Бентанкур, Игуаин, Манджукич (Коста 78), Бернардески (Куадрадо 69).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.

Предупреждения: Лихтштайнер 58, Гомес 64, Паломино 81, Петанья 82.

Судья: Антонио Дамато.

В другом матче тура «Рома» в гостях одолела «Милан».

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Все комментарии
Бутер Бродский
сегодня в 23:52
    s1lva
    сегодня в 23:51
    две равные команды играли
    juvenale ответил Великий Князь
    сегодня в 23:50
    Великий Князь:
    Нормально Аталанта сыграла. Очки потеряли, но зато всё по-чесноку. Странно конечно отменять чистый гол, пересмотрев повтор эпизода минутой до него), но что имеем, то имеем. Злее будем. А защита и правда не фонтан.
    ну третий чистый гол их бы хоронил + детская ошибка Буффона,в общем это была наша легкая победа 2-0,потом 3-1
    juvenale
    сегодня в 23:49
    и да прикольно остался 1 матч перед перерывом,а он делает ротацию......ну и Щесны должен больше играть
    Великий Князь ответил juvenale
    сегодня в 23:49
    juvenale:
    мдк со свистком украл победу у Ювентуса отменив чистый третий гол.Я в первый раз вижу, чтобы гол отменялся не из-за вне игры,или нарушения в штрафной площади,а он отменился, после возможного нарушения в центре поля!!!те теперь можно отменять голы после нарушений допустим через две минуты.....Ну и Буффону спасибо за привоз и возвращение Аталанты в игру
    Нормально Аталанта сыграла. Очки потеряли, но зато всё по-чесноку. Странно конечно отменять чистый гол, пересмотрев повтор эпизода минутой до него), но что имеем, то имеем. Злее будем. А защита и правда не фонтан.
    Robbaggio
    сегодня в 23:49
    Справедливость восторжествовала, когда Дибала не реализовал одиннадцатиметровый, так как пенальти за игру плечом не дают. А Аталанта хорошо смотрелась
    Lazio-Kiev
    сегодня в 23:48
    Здается мне, что гоббы в этом году скудди не продлят. П-ка сильно прибавила, а качественного усиления игры нет. Аллегри срочно надо крутить хвосты! И начать с игуаиновского!
    Великий Князь
    сегодня в 23:47
    Результат по делу. Но страшного ничего нет. Форму ещё не набрали.
    Теперь по судейству. Арбитр явно не последователен. Если он отменил гол Манджукича, то должен был и первый гол Аталанты отменять, потому как там тоже за несколько передач до штрафного был фол сперва на Дибале, а потом на Матюиди. Пеналь спорный, но если уж назначил, то надо было его перебить, так как игроки Аталанты вбежали в штрафную до удара.
    В общем форму ещё наберём, тем интереснее будет чемпионат.
    pinturicchio86
    сегодня в 23:45
    в принципе не плохой результат с крепким середняком, но макс опять со своей ротацией мудрит, ни за что не поверю, что сандро не в силах отыграть два матча подряд, ну что за бред, ну и конечно не хватает маркиза, пьянича и хедиры, ждем их возврашения
    juvenale
    сегодня в 23:44
    мдк со свистком украл победу у Ювентуса отменив чистый третий гол.Я в первый раз вижу, чтобы гол отменялся не из-за вне игры,или нарушения в штрафной площади,а он отменился, после возможного нарушения в центре поля!!!те теперь можно отменять голы после нарушений допустим через две минуты.....Ну и Буффону спасибо за привоз и возвращение Аталанты в игру
    Anri-R
    сегодня в 23:43
    lol
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