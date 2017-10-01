«Ювентус» потерял первые очки в чемпионате, сыграв вничью с «Аталантой»

В поединке 7-го тура Серии А «Ювентусу» не удалось обыграть «Аталанту». Шанс вырвать победу был у Пауло Дибалы, но голкипер хозяев отразил его удар с пенальти.
Бергамо, стадион «Атлети Адзурри»
«Аталанта» – «Ювентус» – 2:2 (1:2)
Голы: Кальдара 31, Кристанте 67 — Бернардески 21, Игуаин 24.
Нереализованный пенальти: Дибала 84
«Аталанта»: Бериша, Кальдара, Паломино, Масиелло, Фройлер, Кристанте (Де Рон 88), Спинаццола, Хатебур, Корнелиус (Иличич 32), Гомес, Куртич (Петанья 56).
Главный тренер: Джан Пьеро Гасперини.
«Ювентус»: Буффон, Кьеллини, Бенатиа, Асамоа, Лихтштайнер (Барцальи 66), Дибала, Матюиди, Бентанкур, Игуаин, Манджукич (Коста 78), Бернардески (Куадрадо 69).
Главный тренер: Массимилиано Аллегри.
Предупреждения: Лихтштайнер 58, Гомес 64, Паломино 81, Петанья 82.
Судья: Антонио Дамато.
В другом матче тура «Рома» в гостях одолела «Милан».
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Теперь по судейству. Арбитр явно не последователен. Если он отменил гол Манджукича, то должен был и первый гол Аталанты отменять, потому как там тоже за несколько передач до штрафного был фол сперва на Дибале, а потом на Матюиди. Пеналь спорный, но если уж назначил, то надо было его перебить, так как игроки Аталанты вбежали в штрафную до удара.
В общем форму ещё наберём, тем интереснее будет чемпионат.
Теперь по судейству. Арбитр явно не последователен. Если он отменил гол Манджукича, то должен был и первый гол Аталанты отменять, потому как там тоже за несколько передач до штрафного был фол сперва на Дибале, а потом на Матюиди. Пеналь спорный, но если уж назначил, то надо было его перебить, так как игроки Аталанты вбежали в штрафную до удара.
В общем форму ещё наберём, тем интереснее будет чемпионат.