Моуриньо - о Погба: «МЮ не ощущает отсутствия травмированных игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Жозе Моуриньо сообщил, что не переживает из-за травмы полузащитника Поля Погба:

«Мы никогда не ощущаем отсутствия травмированных игроков. Так мы оцениваем ситуацию — если игрок получил травму, значит, мы о нем не думаем. Это возможность проявить себя другим, воспользоваться своим шансом. А это даже хорошо.

Если мы будем постоянно ныть из-за травм, это будет означать, что мы не доверяем остальным футболистам».

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