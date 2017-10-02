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Брюс Арена уверен, что США попадет на чемпионат мира

сегодня, 09:06

Наставник сборной США Брюс Арена не сомневается, что его команде по силам квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира-2018:

«В 2017 году мы допустили одну ошибку — в матче с Коста-Рикой. Другие результаты сюрпризов не преподнесли. Может, мы даже получили дополнительное очко в игре с Мексикой. Если разговор зайдет о том, что нам необходимо заработать 4 или 6 очков в последних двух играх, это нормально. Мы это сделаем».

После 8 туров финального отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ США занимает 4 место в группе. 7 октября американской национальной команде предстоит сразиться с Панамой, а 11 октября — со сборной Тринидада и Тобаго.

Ранее Арена отмечал, что к 2026-му году американцы будут готовы бороться за победу на мундиале.

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Все комментарии
drug01
сегодня в 10:06
Посмотрим на игру своими глазами
Майкл59ru
сегодня в 10:03
Ну может аутсайдера Тринидад и Тобаго они и победят,а вот Панаму то вряд ли осилят. Хотя команды в принципе одного уровня и всё может быть. Но как бы то ни было буду болеть за Панаму,янки гоу хоум !)
вячеслав остапенко
сегодня в 10:02
Я думаю сперва надо еще победить
ДСА
сегодня в 09:52
А мы болеем за Панаму
ROMA DROGBA
сегодня в 09:44
Брюс Арена у меня ассоциируется с Джон Сина
romanDonskoy
сегодня в 09:19
це хто? шо за голос из преисподней ?
Алсидес Гиджиев
сегодня в 09:15
Однозначно
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