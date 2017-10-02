Брюс Арена уверен, что США попадет на чемпионат мира

Наставник сборной США Брюс Арена не сомневается, что его команде по силам квалифицироваться в финальную часть чемпионата мира-2018:

«В 2017 году мы допустили одну ошибку — в матче с Коста-Рикой. Другие результаты сюрпризов не преподнесли. Может, мы даже получили дополнительное очко в игре с Мексикой. Если разговор зайдет о том, что нам необходимо заработать 4 или 6 очков в последних двух играх, это нормально. Мы это сделаем».

После 8 туров финального отборочного раунда в зоне КОНКАКАФ США занимает 4 место в группе. 7 октября американской национальной команде предстоит сразиться с Панамой, а 11 октября — со сборной Тринидада и Тобаго.

Ранее Арена отмечал, что к 2026-му году американцы будут готовы бороться за победу на мундиале.

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