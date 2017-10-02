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Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионство

сегодня, 11:27

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его коллектив по-прежнему претендует на победу в Премьер-Лиге:

«Я на самом деле считаю, что мы недалеки от главного претендента на титул. Если мы будем играть так, как умеем, будем чаще забивать и побеждать, не думая о соперниках, то мы сократим отставание до минимума.

Не буду говорить о нашем футболе и разнице в классе по сравнению с другими командами. Сейчас у нас трудный период. Но и у соперников такой будет».

Напомним, что «Ливерпуль» в последнем матче чемпионата не смог обыграть «Ньюкасл».

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Все комментарии
Дмитрий Аександров
сегодня в 11:57
Пока еще он претендует на ТОП-4.
Но скоро и Лига Европы будет счастьем.
Если ошибусь, заберу свои слова обратно
Беланов
сегодня в 11:55
Каррера тоже так считает. Неудивительно, что в ничью сыграли
RedCar
сегодня в 11:49
На чемпионство в Англии претендуют, два клуба из Манчестера.
008Maximus
сегодня в 11:48
Арсен Венгер это каждый год говорит
311
сегодня в 11:45
Спартачей не могут даже выиграть, о каком чемпионстве речь?)
yudin_duda
сегодня в 11:40
А мы считаем, что Юргену не надо губить свой талант в этом болоте...
Kwinto555
сегодня в 11:39
Чемпионат только начался, так что и у Ливерпуля есть шанс.
Igo0rek
сегодня в 11:38
Нуууууууу где-то в мечтах Клоппа, может быть и претендует
Cules2013
сегодня в 11:34
Ван Гал номер два
LOpp
сегодня в 11:32
тройка АПЛ
1. МанСити
2. МЮ
3. Челси
Red_team
сегодня в 11:30
Он начинает издеваться над фанами Ливера =)
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