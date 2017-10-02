Клопп считает, что «Ливерпуль» по-прежнему претендует на чемпионство

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп считает, что его коллектив по-прежнему претендует на победу в Премьер-Лиге:
«Я на самом деле считаю, что мы недалеки от главного претендента на титул. Если мы будем играть так, как умеем, будем чаще забивать и побеждать, не думая о соперниках, то мы сократим отставание до минимума.
Не буду говорить о нашем футболе и разнице в классе по сравнению с другими командами. Сейчас у нас трудный период. Но и у соперников такой будет».
Напомним, что «Ливерпуль» в последнем матче чемпионата не смог обыграть «Ньюкасл».
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Но скоро и Лига Европы будет счастьем.
Если ошибусь, заберу свои слова обратно
Но скоро и Лига Европы будет счастьем.
Если ошибусь, заберу свои слова обратно
1. МанСити
2. МЮ
3. Челси
1. МанСити
2. МЮ
3. Челси