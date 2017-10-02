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Куман: «Постараюсь сделать для „Эвертона“ всё, что смогу»

сегодня, 12:20
ЭвертонЭвертон0 : 1БернлиБернлиМатч завершен

Главный тренер «Эвертона» Рональд Куман прокомментировал поражение своего клуба от «Бернли» в воскресном матче чемпионата Англии:

«У меня есть опыт. Если вы побеждаете,  ваш день проходит по-другому. Конечно, проигрывать неприятно, особенно накануне паузы на матчи национальных команд. Но это жизнь, результат надо принять.

Но я не готов просто сложить руки и ждать. Мы продолжим работу, и я постараюсь сделать всё, что смогу.

На игроков жаловаться не могу, они старались. Может, мы и могли создать больше моментов, но с „Бернли“ играть непросто».

В Лиге Европы у клуба из Ливерпуля дела тоже идут неидеально. В последнем матче «Эвертон» на своем поле сыграл вничью с «Апполоном».

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Все комментарии
Остапчук 67
сегодня в 13:14
Нелегко тебе будет.
la-respect0
сегодня в 12:50
Сидел бы себе в Саутгемптоне).
Морозовский
сегодня в 12:23
Тогда штрафные должен бить ты !
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