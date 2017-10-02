Инсинье: «Италия не боится стыковых матчей»

Нападающий «Наполи» и сборной Италии Лоренцо Инсинье сообщил, что его национальная команда будет готова сразиться в стыковых матчах за право попасть на чемпионат мира-2018:

«Мы совершенно не боимся стыковых матчей. Но постараемся пробиться на чемпионат мира наилучшим способом.

В „Наполи“ мы играем в другой футбол, чем в сборной. В команде Джампьеро Вентуры я приспособлюсь к любой роли. Я буду стремиться отдать всё сборной Италии, ведь всегда мечтал здесь играть».

После 8 туров сборная Италии набрала 19 очков и занимает 2 место в отборочной группе G. В последнем туре итальянцы обыграли Израиль.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте