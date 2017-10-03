Колодин: «Чем удивляет сезон? „Локо“ хорошо играет. А так – всё, как обычно»

Бывший защитник «Динамо» и сборной России Денис Колодин высказался по поводу неудач бело-голубых в РФПЛ, а также назвал главных, по его мнению, претендентов на победу в чемпионате:

«Что происходит с „Динамо“? Не знаю. Изнутри тренерам и игрокам виднее. В принципе они на сезон оставили тот состав, которым играли в ФНЛ. Как оказалось, в Премьер-Лиге играть этим составом тяжело. Хотя иногда игры у них получаются удачными. Но этого пока мало. Возможно, „Динамо“ зависимо от Кирилла Панченко, выбывшего из-за травмы. Он ключевой игрок команды. У них сейчас хороших футболистов заменить сложно. Поэтому когда выпадает лидер, приходится очень тяжело. Кроме того, только что из-за травмы выбыл Самба Соу. Всё это не может не сказываться на результате.

Удивляет ли чем-нибудь нынешний сезон? „Локомотив“ очень хорошо играет. А так – всё, как обычно. На чемпионство в этом сезоне всерьёз будут претендовать „Зенит“ и „Локомотив“. Если „Спартак“ соберётся, то, может и он включится в гонку. Но пока тяжело. ЦСКА? Что-то их с Лигой чемпионов лихорадит. И на чемпионат особо не хватает. Не знаю, может быть, много сил в Лиге чемпионов затрачивают. „Спартак“ в Лиге чемпионов? Отбиваются. Молодцы».

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