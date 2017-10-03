Путин: «Болельщики ждут, что футболисты сборной России покажут достойную игру»

Президент РФ Владимир Путин надеется, что футболисты сборной России оправдают ожидания болельщиков на чемпионате мира-2018:

«Болельщики ждут, что футболисты сборной команды России, хозяйки чемпионата покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей.

Кубок Конфедераций стал генеральной репетицией мирового первенства. Важно проанализировать как позитивный опыт проведения Кубка Конфедераций, так и некоторые, так называемые, узкие или проблемные места - проблемы с общественным транспортом, продажей сувениров, обеспечением навигации для болельщиков и комфорта на стадионах».

Ранее президент РФС Виталий Мутко отметил важность ближайших товарищеских поединков для сборной России.

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