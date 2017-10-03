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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Путин: «Болельщики ждут, что футболисты сборной России покажут достойную игру»

сегодня, 17:43

Президент РФ Владимир Путин надеется, что футболисты сборной России оправдают ожидания болельщиков на чемпионате мира-2018:

«Болельщики ждут, что футболисты сборной команды России, хозяйки чемпионата покажут достойную игру, будут выходить на каждый матч с полной отдачей.

Кубок Конфедераций стал генеральной репетицией мирового первенства. Важно проанализировать как позитивный опыт проведения Кубка Конфедераций, так и некоторые, так называемые, узкие или проблемные места - проблемы с общественным транспортом, продажей сувениров, обеспечением навигации для болельщиков и комфорта на стадионах».

Ранее президент РФС Виталий Мутко отметил важность ближайших товарищеских поединков для сборной России.

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Все комментарии
Gloomy59
сегодня в 18:08
Даже писать НИЧЕГО НЕ ХОЧЕТСЯ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Морозовский
сегодня в 17:58
Надо организовать широкомасштабную продажу сувениров, бесплатную раздачу навигаторов и пирожков прямо во время проведения матчей нашей сборной и, успех обеспечен!
Филипповых
сегодня в 17:55
у путена от игры рассии останется осадок только в заднем проходе.
Дед за ЦСКА
сегодня в 17:54
Хороши ожидания,но увы,не с этим тренером и не этим президентом РФС. ИМХО.
patra
сегодня в 17:52
Никто ничего хорошего не ждет, но раз Путин сказал-значит ждут.
Svr34
сегодня в 17:51
А сборная России говорит им,ваши ожидания,ваши проблемы))
pereletnii
сегодня в 17:51
спартак запретить и все будет ок.
шацк
сегодня в 17:51
Да, мы ждем! Хоть и понимаем, что ничего как обычно не дождемся пока у руля нашего футбола мутный мафиозник...
Skorp-winner
сегодня в 17:49
наличие игроков спартака будет отдалять сборную России от достойной игры! гы-гы
Спагетти
сегодня в 17:44
Болельщики жаждут что вся Россия будет жить хорошо, а не только Москва.
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