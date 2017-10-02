Мутко: «Чем ближе чемпионат мира, тем товарищеские встречи для сборной России важнее»

Президент РФС Виталий Мутко отметил важность ближайших товарищеских поединков для сборной России:

«Чем ближе чемпионат мира, тем встречи важнее. Хочется, чтобы был состав, который наигрывался к турниру. Тем более, южнокорейская и иранская сборные - участники чемпионата мира и теоретически могут попасть в нашу группу, так что есть шанс изучить возможности потенциальных соперников.

Последние октябрьские квалификационные матчи завершатся и определимся со спарринг-партнерами. Сейчас это тяжеловато - борьба закончилась только в одной отборочной группе».

7 октября россияне примут команду Южной Кореи, а 10 октября померяются силами с Ираном. Эти встречи обслужат венгерская и сербская бригады арбитров.

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