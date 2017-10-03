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Стржалковский: «Мы в „Динамо“ еще не потеряли надежду, что Погребняк заиграет»

сегодня, 13:46

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о контракте нападающего Павла Погребняка, который в этом сезоне на поле в РФПЛ еще не выходил.

«Информация о зарплате Погребняка в 2 млн евро в год похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он играл в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общество „Динамо“ не влияет и не будет влиять на эти функции тренера.

Контракт с ним Кобелев заключал. И что, посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в „Зенит“ продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в „Локомотив“ мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро».

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Все комментарии
морозз ответил Sem25
сегодня в 15:18
Sem25:
Привет, Саныч. Ну и что? Чемпионшип ни о чем не говорит. У нас сейчас в основе лучший - Соу. Он со своим клубом вылетел из высшей турецкой лиги. А второй загорелый - из первенства Венгрии приехал...и ничего, тоже в основе вместо Сапеты.
Мне просто обидно за клуб с такой историей и свершениями, в котором играл Яшин! Сколько можно недобросовестным непонятным персонам пилить Динамо и почему нет ответа на их действия Прокуратуры и СК?
Sem25 ответил морозз
сегодня в 15:16
морозз:
Привет дружище...заключать контракт с футболистом играющим во второй лиге Англии, да ещё на его выгодных условиях? Не понимаю такого благодушия и отношения к своим непосредственным обязанностям!
Привет, Саныч. Ну и что? Чемпионшип ни о чем не говорит. У нас сейчас в основе лучший - Соу. Он со своим клубом вылетел из высшей турецкой лиги. А второй загорелый - из первенства Венгрии приехал...и ничего, тоже в основе вместо Сапеты.
морозз ответил Sem25
сегодня в 15:12
Sem25:
Нет, Саныч, это не так. Погребняка никто не покупал, он бесплатно пришел. Да, это наш косяк, но он заметен на фоне маленького бюджета. В условном газпроме такие "неприятности" не заметны. Там пять футболистов с такими ЗП могут раствориться. У Федуна было подобное с Гранатом и Широковым, но он не Стржалковский, крайних не ищет. Взял и выкупил контракты. Такие дела.
Привет дружище...заключать контракт с футболистом играющим во второй лиге Англии, да ещё на его выгодных условиях? Не понимаю такого благодушия и отношения к своим непосредственным обязанностям!
Насмешник
сегодня в 15:10
Пока он под каблуком у Шаталовой можете забыть о своих надеждах.
Полевой Командир
сегодня в 15:08
Да уж.. В Динамо собрались "Маркетологи от Бога".... Вот как бывает ,когда деньги не свои и на команду плевать.....
Адвокат 76
сегодня в 15:07
Потерял надежду и уже давно сам Погребняк, ему и так не плохо живётся в футбольном клубе Динамо.
вячеслав остапенко
сегодня в 14:56
Я думаю Динамо надо наладить игру командную и все будет хорошо
Завтра
сегодня в 14:41
Ага, как я понял, этот "товарисчь" говорит о том, что это другие виноваты в отвратительном менеджменте ФК "Динамо".
Ну отлично! Надо бы таким людям, поближе к Тарасовке переезжать, к "святым и безгрешным" адептам известной российской "секты", у которых тоже всегда виноваты все вокруг!
kts
сегодня в 14:40
Паша красавец
шацк
сегодня в 14:36
Он играет в покер на одном известном сайте... Паша в утиле уже давно, не надо насм вешать макароны на уши!
Sem25 ответил морозз
сегодня в 14:30
морозз:
Бред какой то Володя, или ты нас вводишь в заблуждение или ты просто никто и звать тебя никак? В вашем клубе уже вошло в привычку покупать за бешеные деньги шлак а потом страдать!
Нет, Саныч, это не так. Погребняка никто не покупал, он бесплатно пришел. Да, это наш косяк, но он заметен на фоне маленького бюджета. В условном газпроме такие "неприятности" не заметны. Там пять футболистов с такими ЗП могут раствориться. У Федуна было подобное с Гранатом и Широковым, но он не Стржалковский, крайних не ищет. Взял и выкупил контракты.
Такие дела.
Сергеевич вернулся 1
сегодня в 14:29
Жизнь прекрасна!).
Sem25 ответил Так Себе Аналитик
сегодня в 14:27
Так Себе Аналитик:
Когда глава спортклуба серьезно говорит, что контракты у него заключает главный тренер, поневоле думаешь, реально ли он считает васех за идиотов или и сам немного того.
Кобелев не пересекался со Стржалковским в Динамо.
iri13
сегодня в 14:17
тут надо не на игроков кивать, а разобраться в отделе селекции, наверное.
..а надеяться на звездного По можно до второго пришествия.
Napoleon Bonapart
сегодня в 14:14
Вот, это заявление, окончательно меня прикончило и убедило в том, что НИЧЕГО у нас не изменилось. Если все надежды, связаны с Погребом, с человеком, который, даже по возрасту уже не будет играть, как раньше, хотя он и раньше не играл лучше других, значит- труба нашему ДИНАМО. Если человек, уровня Сржалковского, принялся вспоминать, кто и как заключал неправильные, абсурдные контракты, вместо того, чтобы исправлять ситуацию, значит нет шансов у нашего многострадального ДИНАМО. У меня, просто нет слов..... Все это, похоже на шекспировскую "Комедию ошибок"!!! Дорогие сораДники! Я, больше 40 лет болею за ДИНАМО, во всех его проявлениях, для меня- это семейная традиция, которую, я чту, как самое дорогое и священное!!! Но то, что, я прочитал, меня элементарно повергло в ШОК..... Все надежды, которые еще теплились до этого заявления- разбиты в прах. У кого-то, еще, остались сомнения.....???
Смитерс ответил Полевой Командир
сегодня в 14:04
Полевой Командир:
Полузащитник московского «Динамо» Хали Тиам - «Наша с клубом цель в этом сезоне – финишировать как минимум на шестом месте. Мы хотим квалифицироваться в Лигу Европы." Этот про супер-форварда Погребняка вспомнил.... У них на базе кальянная открылась?
Скорее зарплату за январь выдали. обожрались все на радостях.
морозз
сегодня в 14:00
Бред какой то Володя, или ты нас вводишь в заблуждение или ты просто никто и звать тебя никак? В вашем клубе уже вошло в привычку покупать за бешеные деньги шлак а потом страдать!
Так Себе Аналитик
сегодня в 14:00
Когда глава спортклуба серьезно говорит, что контракты у него заключает главный тренер, поневоле думаешь, реально ли он считает васех за идиотов или и сам немного того.
Полевой Командир
сегодня в 13:58
Полузащитник московского «Динамо» Хали Тиам - «Наша с клубом цель в этом сезоне – финишировать как минимум на шестом месте. Мы хотим квалифицироваться в Лигу Европы."
Этот про супер-форварда Погребняка вспомнил.... У них на базе кальянная открылась?
Смитерс
сегодня в 13:57
Ааахахаха)) Кобелев заключал контракты многомиллионные)) бугагагага))) Да Кобелев всю дорогу в Динамо копейки считал, никто ему не дал бы заключать такие контракты, он же обычный тренер на случай, когда надо на время бесплатного тренера найти.
вованыч 80
сегодня в 13:56
А зачем ему играть?он уже в наглую матчи смотрит на трибуне,а не на скамейке....
Остапчук 67
сегодня в 13:54
Вы еще контракт с ним продлите...
Надеясь, что Павлик неожиданно заиграет.
А в глаза Кобелеву стоит внимательно посмотреть.
Кроме того, можно огласить весь список...
OLESOCC
сегодня в 13:53
Урежьте Погрёбышу зарплату на 50%, вот тогда и заиграет.
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