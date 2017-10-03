Стржалковский: «Мы в „Динамо“ еще не потеряли надежду, что Погребняк заиграет»

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский рассказал о контракте нападающего Павла Погребняка, который в этом сезоне на поле в РФПЛ еще не выходил.

«Информация о зарплате Погребняка в 2 млн евро в год похожа на правду, но несколько завышена. Все же мы еще не потеряли надежду, что Павел заиграет… Я прекрасно помню, как он играл в лучшие годы, это был настоящий лидер тех команд, где он играл. Мы всячески заинтересованы в том, чтобы Павел показывал результат, но определение места игрока в составе – прерогатива главного тренера, и ни руководство клуба, ни общество „Динамо“ не влияет и не будет влиять на эти функции тренера.

Контракт с ним Кобелев заключал. И что, посмотреть ему в глаза? Он скажет, что думал – Погребняк будет звездой. А вас не удивляет, что Жиркова приобрели за 15 миллионов евро, а в „Зенит“ продали за 640 тысяч? Это более значимые суммы, чем в случае с Погребняком. Или Денисов. Он был куплен за 21 миллион, а ушел бесплатно, при этом на срок аренды в „Локомотив“ мы ему платили ежемесячно 200 тысяч евро».

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