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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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Стржалковский: «У Ионова зарплата была в 1,5 раза выше, чем у Акинфеева. И это селекция?»

сегодня, 14:09

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что недоволен селекцией клуба в летнее трансферное окно.

«Селекцией я недоволен. Кроме Самба Соу, мы никем не укрепились. Посмотрите на других – команды распустили игроков, набрали тех, кто собой ничего не представлял, и играют на уровне „Динамо“ и даже лучше.

С чего быть довольным селекцией, когда по тому же Ионову меня убеждали, что он звезда и весь коллектив на него молится. Через месяц стали говорить другое? Конечно, Алексей ушел не бесплатно. Выходное пособие выплачено достаточно серьезное. Когда же мы вынуждены были его брать, зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как? Это селекционная работа?»

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Все комментарии
Ваня лучший ответил МапС
сегодня в 14:56
МапС:
Селекция ЦСКА выражается в отсутствии таковой.
Селекция, любезный, это не обязательно шопинг по иностранным клубам, как это делает Зенит. Селекция - это еще и ввод молодежи в состав,лучше чем у ЦСКА в РФПЛ это никто не делает. Все может быть, и лимит может быть жестче и бюджетные деньги не будут течь рекой в Зенит, Рубин,Ростов и другие клубы, вот тогда и посмотрим чья селекция лучше.
Морозовский
сегодня в 14:55
А Ионов что, рекордсмен, чтобы его с Игорем сравнивать? Это вопросы к Леонорычу, почему он так низко ценит мастерство Игоря!
Serge Boykov ответил МапС
сегодня в 14:50
МапС:
Селекция ЦСКА выражается в отсутствии таковой.
Мы хоть и не купили никого,но выше вас в таблице! Наконец-то хоть есть место молодёжи в составе,теперь главное чтоб они звезду не поймали и прогрессировали...
шацк
сегодня в 14:40
Что за нытье? Ты руководитель/глава или кто? Кому ты блиять все вопросы задаешь? Было плохо, не правильно и т.п. - это понятно.... сейчас что не так, почему мы в зоне вылета Володя?
МапС ответил VIPded
сегодня в 14:26
VIPded:
Брать пример нужно с селекции ЦСКА! И денежки целы, и свой молодняк грандам уже забивает!
Селекция ЦСКА выражается в отсутствии таковой.
Василий 50
сегодня в 14:22
Возьми и уволь селекционный отдел, долго что ли.
Соискателей на эту работу в стране много, есть из кого выбирать.
VIPded
сегодня в 14:18
Брать пример нужно с селекции ЦСКА! И денежки целы, и свой молодняк грандам уже забивает!
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