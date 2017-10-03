Стржалковский: «У Ионова зарплата была в 1,5 раза выше, чем у Акинфеева. И это селекция?»

Глава ВФСО «Динамо» Владимир Стржалковский заявил, что недоволен селекцией клуба в летнее трансферное окно.

«Селекцией я недоволен. Кроме Самба Соу, мы никем не укрепились. Посмотрите на других – команды распустили игроков, набрали тех, кто собой ничего не представлял, и играют на уровне „Динамо“ и даже лучше.

С чего быть довольным селекцией, когда по тому же Ионову меня убеждали, что он звезда и весь коллектив на него молится. Через месяц стали говорить другое? Конечно, Алексей ушел не бесплатно. Выходное пособие выплачено достаточно серьезное. Когда же мы вынуждены были его брать, зарплата Ионова оказалась выше в полтора раза, чем у Акинфеева! Это как? Это селекционная работа?»

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