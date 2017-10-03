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Стрепетов: «Каррера пришёл на всё готовое. Манчини делает команду с нуля»

сегодня, 17:32

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов порассуждал о состоянии команды из Санкт-Петербурга:

«Матч с „Анжи“ показал, что у „Зенита“ есть проблемы в центральной зоне. Центральные защитники пока не сыграны между собой, поэтому оттуда и приходят все атаки на ворота Лунева. Не стоит умалять и заслуг футболистов „Анжи“. Они смогли добыть очки за счет своего сумасшедшего настроя и самоотдачи. Ну и поле в Каспийске не подходит под тот футбол, который пропагандирует Манчини. „Зенит“ мог и выиграть, будь чуть удачливее Дриусси, и тогда в прессе были бы совершенно другие разговоры.

Сейчас у „Зенита“ 8 побед и 4 ничьи после 12 туров? Такая же статистика была при Луческу? Луческу зачем-то стал перестраивать игру, которая приносила результат и нравилась болельщикам. Манчини не повторит этой ошибки. Тем более, есть большие возможности для роста. Нынешний „Зенит“ будет только прибавлять.

Есть ли что-то общее между прошлогодним „Спартаком“ и нынешним „Зенитом“? Это – абсолютно разные команды. Каррера пришел на все готовое, в команду, которую строил Аленичев. В тот „Спартак“ Массимо лишь вселил уверенность в себе. Манчини делает команду с нуля. График чемпионский, но важно с него не сбиться».

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Все комментарии
ДoбрЯК ответил Мяучелo
сегодня в 18:14
Мяучелo:
у бомжей нет логики и здравого смысла.
Интервью на грани абсурда.
Мяучелo ответил ДoбрЯК
сегодня в 18:12
ДoбрЯК:
На какое всё готовое), команда (Спартак) в последний раз была чемпионом России в 2001 г. до прихода Карреры. Зенит 2015 г. до прихода Манчини. Стрепетов, где логика?!
у бомжей нет логики и здравого смысла.
ДoбрЯК
сегодня в 18:11
На какое всё готовое), команда (Спартак) в последний раз была чемпионом России в 2001 г. до прихода Карреры. Зенит 2015 г. до прихода Манчини. Стрепетов, где логика?!
Мяучелo
сегодня в 18:11
вообще журналисты молодцы, выдёргивают каких то питерских синяков, бывших игроков зенита, и их никому не нужное мнение публикуют. крааасотаааа )
Мяучелo ответил 112910415
сегодня в 18:10
112910415:
будем уважать мнение Стрепетова итак, Зенит до Манчини был нулём...
зенит и с Манчини ноль) и без него, и до него, с ним, зенит - полный ноль)
mugik1973
сегодня в 18:10
случаем этот Стрепетов не из одной палаты с Орловым сбежали из психушки. Если нет то что тогда пьет этот синяк?
Рожден в СССР
сегодня в 18:09
ерунду говоришь, и Каррера и Манчини поднимают команды со дна
makkie ответил pereletnii
сегодня в 18:03
pereletnii:
Макс,но и покинули команду 18,это ли не перестройка?
Все кто покинул команды - особой погоды не делали, максимум латали дыры в составе или вовсе сидели на лавке.
Всех лидеров вы сохранили, костяк остался - так что "постройка команды с нуля", по словам Стрепетова - не совсем верное утверждение, по-моему.
Napoleon Bonapart ответил 112910415
сегодня в 18:02
112910415:
будем уважать мнение Стрепетова итак, Зенит до Манчини был нулём...
Вот, это сказал, так сказал!!! Мировой ШЕДЕВР!!!
romarez ответил zenitforfun
сегодня в 17:58
zenitforfun:
это реально смешно так аж на целую строку? Зенит полностью сменил основной состав за 4 месяца. Из старого состава в защите играет только Кришито и в нападении Кокорин и иногда Дзюба. То есть 2 игрока из старой обоймы и 9 новых . Что здесь смешного?
смешно...при том на строку...))0 сколько влил манчини с клубом денег??? Спартак же ни купил ни кого!
Так хрен вы сравниваете ж... с пальцем!!?
pereletnii ответил makkie
сегодня в 17:57
makkie:
Хорошо, но с другой стороны: 1) Под Карреру выдернули из аренды только Маурисио. 2) Манчини купили аж 11 игроков на общую сумму за 50 млн. Так что еще вопрос, кто на все готовое пришёл, а кто с нуля команду строит. Разница конечно есть, но подходы разные. Сравнения не совсем уместны.
Макс,но и покинули команду 18,это ли не перестройка?
zenitforfun ответил romarez
сегодня в 17:56
romarez:
Манчини делает команду с нуля ??? хахахаах ахахаха ахахаахахаха ааххаах
это реально смешно так аж на целую строку?
Зенит полностью сменил основной состав за 4 месяца. Из старого состава в защите играет только Кришито и в нападении Кокорин и иногда Дзюба. То есть 2 игрока из старой обоймы и 9 новых . Что здесь смешного?
pereletnii
сегодня в 17:56
Так и есть,эта новая команда например,вынесла некого чемпиона,забила ему пять голов,и указала ему место.
romarez ответил старина
сегодня в 17:56
старина:
очередной бред очередного питерского игрочишки
да ладно те...хороший нап был....смотри сколько наколотил:

Алексей Стрепетов Позиция полузащитник, нападающий
1968—1976 ￼ Зенит (Ленинград) 126 (7)
1977—1979 ￼ Динамо (Ленинград) 110 (2)
makkie
сегодня в 17:53
Хорошо, но с другой стороны:

1) Под Карреру выдернули из аренды только Маурисио.
2) Манчини купили аж 11 игроков на общую сумму за 50 млн.

Так что еще вопрос, кто на все готовое пришёл, а кто с нуля команду строит. Разница конечно есть, но подходы разные. Сравнения не совсем уместны.
romarez ответил susanin ultrazenith
сегодня в 17:51
susanin ultrazenith:
Да практически новая команда создана!
питерцы, да будьте же вы адекватными хоть когда нибудь!.... с нуля, новая....
осталось еще добавить, что денег нет, и самородков по всей периферии для зени искали....хахах)))
112910415
сегодня в 17:50
будем уважать мнение Стрепетова
итак, Зенит до Манчини был нулём...
самуил кац 1
сегодня в 17:49
Нельзя не согласиться !
susanin ultrazenith ответил Raamtvall
сегодня в 17:48
Raamtvall:
Каррера пришёл в команду, которую строил Аленичев, хорошо, допустим. А у бомжей по его логике до Манчини было чистое поле? Вот же бред. Куда только питерских не заносит в своих оправданиях...
Да практически новая команда создана!
старина
сегодня в 17:47
очередной бред очередного питерского игрочишки
Igo0rek
сегодня в 17:46
Простите, на все готовое на что пришел Караера? Спартак не был чемпионом 16 лет... И бюджет команды, включая ее ресурсы, намного слабее, чем у Зенита.
romarez ответил Raamtvall
сегодня в 17:45
Raamtvall:
Каррера пришёл в команду, которую строил Аленичев, хорошо, допустим. А у бомжей по его логике до Манчини было чистое поле? Вот же бред. Куда только питерских не заносит в своих оправданиях...
....хаха чистое поле, и квадратный мяч)))
манчини засеял траву, и квадратный мяч переформатировал в круглый )
romarez
сегодня в 17:43
Манчини делает команду с нуля ??? хахахаах ахахаха ахахаахахаха ааххаах
Raamtvall
сегодня в 17:42
Каррера пришёл в команду, которую строил Аленичев, хорошо, допустим. А у бомжей по его логике до Манчини было чистое поле? Вот же бред. Куда только питерских не заносит в своих оправданиях...
Василий 50
сегодня в 17:42
Даже не знаю, кто это, но заготовленный текст читать умеет.
Andreika
сегодня в 17:41
Есть ли что-то общее между прошлогодним „Спартаком“ и нынешним „Зенитом“? Это – абсолютно разные команды. Манчини пришел на все готовое, в команду, которую строил Луческу. В зенит Манчини лишь вселил уверенность в себе. А Каррера делал команду с нуля.
legendsofsails ответил ermak6848
сегодня в 17:40
ermak6848:
Что - то не припомню такого футболиста экс-игрока «Зенита» Алексея Стрепетова.
это вовсе не значит, что его не помнит вся остальная страна. отличный и умный игрок.
legendsofsails
сегодня в 17:39
точно сказал Алексей. С нуля и вверх, - ну, как Зенитовская "стрелка"...
ermak6848
сегодня в 17:36
Что - то не припомню такого футболиста экс-игрока «Зенита» Алексея Стрепетова.
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