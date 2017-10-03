Стрепетов: «Каррера пришёл на всё готовое. Манчини делает команду с нуля»

Экс-игрок «Зенита» Алексей Стрепетов порассуждал о состоянии команды из Санкт-Петербурга:

«Матч с „Анжи“ показал, что у „Зенита“ есть проблемы в центральной зоне. Центральные защитники пока не сыграны между собой, поэтому оттуда и приходят все атаки на ворота Лунева. Не стоит умалять и заслуг футболистов „Анжи“. Они смогли добыть очки за счет своего сумасшедшего настроя и самоотдачи. Ну и поле в Каспийске не подходит под тот футбол, который пропагандирует Манчини. „Зенит“ мог и выиграть, будь чуть удачливее Дриусси, и тогда в прессе были бы совершенно другие разговоры.

Сейчас у „Зенита“ 8 побед и 4 ничьи после 12 туров? Такая же статистика была при Луческу? Луческу зачем-то стал перестраивать игру, которая приносила результат и нравилась болельщикам. Манчини не повторит этой ошибки. Тем более, есть большие возможности для роста. Нынешний „Зенит“ будет только прибавлять.

Есть ли что-то общее между прошлогодним „Спартаком“ и нынешним „Зенитом“? Это – абсолютно разные команды. Каррера пришел на все готовое, в команду, которую строил Аленичев. В тот „Спартак“ Массимо лишь вселил уверенность в себе. Манчини делает команду с нуля. График чемпионский, но важно с него не сбиться».

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