Колобков: «Стоит ввести административную ответственность за незаконную продажу билетов»

Министр спорта РФ Павел Колобков предложил способ борьбы с незаконной реализацией билетов, а также ратует за некоторые другие нововведения накануне чемпионата мира:

«С учетом итогов проведения Кубка Конфедераций целесообразно усовершенствовать российское законодательство, в том числе ввести административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов, предоставить право бесплатного проезда железнодорожным транспортом аккредитованным представителям СМИ.

Опыт проведения Кубка Конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы, по предоставлению охранных услуг, по ресурсному обеспечению указанных мероприятий».

Ранее сообщалось, что в ФИФА довольны ходом строительства стадионов к чемпионату мира-2018.

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