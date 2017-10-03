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    Как для ЦСКА завершится чемпионат России 2017/18?
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21:30 Матч прерван Тернана -:- Брешиа
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Колобков: «Стоит ввести административную ответственность за незаконную продажу билетов»

сегодня, 17:22

Министр спорта РФ Павел Колобков предложил способ борьбы с незаконной реализацией билетов, а также ратует за некоторые другие нововведения накануне чемпионата мира:

«С учетом итогов проведения Кубка Конфедераций целесообразно усовершенствовать российское законодательство, в том числе ввести административную ответственность за незаконную реализацию входных билетов, предоставить право бесплатного проезда железнодорожным транспортом аккредитованным представителям СМИ.

Опыт проведения Кубка Конфедераций показал необходимость принятия дополнительных мер безопасности на объектах транспорта и гостиничной сферы, по предоставлению охранных услуг, по ресурсному обеспечению указанных мероприятий».

Ранее сообщалось, что в ФИФА довольны ходом строительства стадионов к чемпионату мира-2018.

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Все комментарии
вячеслав остапенко
сегодня в 18:11
Я солидарен сМинистром спорта Колобковым давно пора
Остапчук 67
сегодня в 17:47
Есть и другие, более важные моменты, к примеру, поведение болельщиков.
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