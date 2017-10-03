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Джикия: «Я увереннее себя стал чувствовать в сборной России»

сегодня, 13:36

Защитник сборной России Георгий Джикия рассказал, что чувствует себя уверенно и частью команды.

«Я увереннее себя стал чувствовать в сборной, сейчас уже другие ощущения, не такие, как раньше, все получается. Чувствую себя частью команды, нет такого волнения, как раньше, работаю более сконцентрированно.

Провели обычный тест, который всегда проводим, посмотрели функциональное состояние, меня ничего не беспокоит, все нормально. Приехал с хорошим настроением после двух удачных матчей за „Спартак“. Приходится играть в клубе и сборной на разных позициях, но с удовольствием закрою любую зону, на которой буду полезен.

У нас хорошее настроение, так что будем играть на победу. Сборная Южной Кореи быстрая, но из игроков никого не знаю».

Сбор начался в понедельник на базе учебно-тренировочного центра в Новогорске. Во вторник футболисты провели вторую тренировку.

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