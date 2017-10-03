Число билетов четвертой категории на игры ЧМ-2018 может быть увеличено

Генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин на совместном заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта и наблюдательного совета оргкомитета «Россия-2018» заявил, что ведется работа над тем, чтобы увеличить количество наиболее доступных билетов для граждан России на матчи чемпионата мира:

«Всего запланировано 2 млн 600 тысяч билетов. Существуют билеты четырех категорий, при этом билеты четвертой категории, самой недорогой, доступны только для граждан России. Мы продолжаем работать с Международной федерацией футбола по расширению четвертой категории, соответствующие письма уже направлены руководству ФИФА от имени председателя оргкомитета (Виталия Мутко)».

Напомним, что предварительная продажа билетов на матчи финальной стадии ЧМ-2018 в России стартовала 14 сентября.

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