Фурсенко о словах Путина: «Согласен, что надо развивать российский футбол»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что больше российских игроков должны иметь игровую практику в петербургском клубе:

«Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол.

Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой Европы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с „Зенитом“».

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