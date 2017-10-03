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Фурсенко о словах Путина: «Согласен, что надо развивать российский футбол»

сегодня, 18:28

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что больше российских игроков должны иметь игровую практику в петербургском клубе:

«Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол.

Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой Европы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с „Зенитом“».

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Все комментарии
Eezila ответил pereletnii
сегодня в 19:46
pereletnii:
Зависть московских гастриков очень достовляет!
Когда Зенит с Аршавиным, Кержаковым, Денисовым, Быстровым и прочими здорово играл, "утирал нос" Москве, тогда всей стране та команда нравилась. И сборная, благодаря питерским воспитанникам, была на большее способна. А нынче аргентинцами свое превосходство над московскими клубами доказывать - это только над клубами, а не над столицей
Коля58 ответил RIR68
сегодня в 19:39
RIR68:
ну да, много русского народа на ту стройку положили(((
А Москва не на костях построена? Плохо знаете историю!
димон 37 ответил pereletnii
сегодня в 19:32
pereletnii:
Пока спартак не расформируют,не видать нам успехов. Отрада одна лишь,евро 2008,там спартачей не было.
точно точно павлюченко за Зенит играл
Аденн
сегодня в 19:29
надо развивать Рос. футбол,
вот поэтому Зенит покупает иностранцев, так в понимании Зениты идёт развитие Рос. футбола.
pereletnii
сегодня в 19:27
    RIR68
    сегодня в 19:25
    ну да, много русского народа на ту стройку положили(((
    pereletnii
    сегодня в 19:22
    Пока спартак не расформируют,не видать нам успехов.
    Отрада одна лишь,евро 2008,там спартачей не было.
    salaga
    сегодня в 19:19
    Надо бы верхушке решить твёрдо: нужен ли нам такой профессиональный футбол, который не может заработать деньги на своё существование. Если не нужен, то надо быть готовым к тому, что в стране лет на двадцать будет существовать только любительский футбол. Зато возможно из него вырастили бы тех профессионалов, которые смогли бы заработать на жизнь своим трудом, как это делает трудящийся народ.
    pereletnii
    сегодня в 19:17
    Зависть московских гастриков очень достовляет!
    Санчо Панса
    сегодня в 19:16
    Конечно нужно! Главное - это единство в принятии правильных решений. Единство в силе!
    Fantomas1 ответил Sem25
    сегодня в 19:09
    Sem25:
    Можно готовиться к лимиту в пять, а то и четыре, иностранца на поле.
    Что тогда делать будем? Кого на матчи водить? Сыновей уже не загонишь силком на игры
    Сергеевич вернулся 1
    сегодня в 19:07
    Эти иностранные архитекторы меняются, как перчатки. Это, как в саду с яблоками, сорвал один откусил-выкинул, за ценой не стоят.
    Пётр 1 бороды с бояр вырывал, за растрату казённых денег и спрос был жёстким. Теперь же кругом лицемерье и лизоблюдство.
    ПерекатиПоле
    сегодня в 19:04
    Ох не к добру солнцеликий о футболе заговорил...
    ermak6448
    сегодня в 19:04
    Критика Не правильно делаешь распил товарищ Фурсенко....
    Дмитрий Аександров
    сегодня в 19:00
    А что, Фурсенко мог возразить?
    МапС
    сегодня в 19:00
    Фурс щас начнёт российские паспорта рисовать иностранным архитекторам Зенита!
    Т34
    сегодня в 18:59
    Хватит и одного иностранного архитектора, который бы управлял чисто российскими футболистами, а не заокеанской ордой гастарбайтеров. Пусть строит и развивает футбол той страны, в которую приехал, если называется архитектором, хоть и футбольным. И пусть учит играть футболистов страны, где ему платят большие деньги, а не обкатывает сборников других государств.
    KnowSoccer
    сегодня в 18:59
    Сейчас Манчини гайки закрутят...и лимит вместе с ним ужесточат
    Морозовский
    сегодня в 18:58
      cska1948
      сегодня в 18:43
      В Питер приехали иностранные архитекторы построили город, но жили и живут в нём россияне! А Фурсенко российскую команду заселил иностранцами, на что и указал ему Путин.
      Espana-Deutschland
      сегодня в 18:41
      Зря ты упомянул СПб. Он за 9 лет С НУЛЯ стал столицей России. А какие успехи в российском футболе за 9 лет? После 3/4 места на ЧЕ-2008, сумели достичь 64 места в рейтинге ФИФА, уступив, среди прочего, таким титанам мирового футбола, как Ямайка, Китай, Конго, Боливия и Буркина-Фасо. Верной дорогой идете, товарищи.
      71
      сегодня в 18:38
      >город признан лучшей туристической точкой Европы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с „Зенитом“

      Что в Зенит будут приезжать туристы ? лол
      mphuZ
      сегодня в 18:33
      > Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург..

      Sankt-Piter-Burch строил Пётр 1, которого не стоит сравнивать с фурсенко и мутко..
      Y.N.W.A.
      сегодня в 18:32
      Ахаха. Что я и говорил в предыдущей новости.
      Все боятся Путина.
      Sem25
      сегодня в 18:32
      Можно готовиться к лимиту в пять, а то и четыре, иностранца на поле.
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