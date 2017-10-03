Фурсенко о словах Путина: «Согласен, что надо развивать российский футбол»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко заявил, что согласен с президентом РФ Владимиром Путиным в том, что больше российских игроков должны иметь игровую практику в петербургском клубе:
«Я воспринял это как конструктивную критику. Мы согласны, что надо развивать российский футбол.
Но вы же знаете, как строился Санкт-Петербург. Как мы знаем, приехали лучшие иностранные архитекторы, а сейчас, много лет спустя, город признан лучшей туристической точкой Европы. Мы надеемся, что то же самое произойдет с „Зенитом“».
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вот поэтому Зенит покупает иностранцев, так в понимании Зениты идёт развитие Рос. футбола.
вот поэтому Зенит покупает иностранцев, так в понимании Зениты идёт развитие Рос. футбола.
срочно расфомировать во благо стране!
срочно расфомировать во благо стране!
Отрада одна лишь,евро 2008,там спартачей не было.
Отрада одна лишь,евро 2008,там спартачей не было.
Пётр 1 бороды с бояр вырывал, за растрату казённых денег и спрос был жёстким. Теперь же кругом лицемерье и лизоблюдство.
Пётр 1 бороды с бояр вырывал, за растрату казённых денег и спрос был жёстким. Теперь же кругом лицемерье и лизоблюдство.
Что в Зенит будут приезжать туристы ? лол
Что в Зенит будут приезжать туристы ? лол
Sankt-Piter-Burch строил Пётр 1, которого не стоит сравнивать с фурсенко и мутко..
Sankt-Piter-Burch строил Пётр 1, которого не стоит сравнивать с фурсенко и мутко..
Все боятся Путина.
Все боятся Путина.