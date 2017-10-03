Путин - Фурсенко: «Вот молодец, Сергей. Восемь иностранцев бегают на поле за „Зенит“»

Во время сегодняшнего заседания Совета по развитию физической культуры и спорта между президентом «Зенита» Сергеем Фурсенко и президентом РФ Владимиром Путиным состоялся любопытный диалог.

- То, что сделано на сегодняшний день в футбольной инфраструктуре, трудно переоценить. В России вслед за хоккейной произошла футбольная революция. Построены современные стадионы и тренировочные базы. Одухотворить эту инфраструктуру можно только за счет красивого и зрелищного футбола. Команда должна азартно атаковать ворота противника. Подчас красота футбола для болельщиков важнее результата. Играя в зрелищный футбол, „Зенит“ привлек очень большое количество болельщиков на стадион и довел их число до 50 тысяч зрителей за матч. Интересно, что на новом стадионе появились совершенно другие люди. Категория болельщиков изменилась кардинально. Приходят семьи с детьми, даже с очень маленькими.

Клубам нужно научиться зарабатывать деньги самим. Иначе мы навсегда станем финансовым обременением федеральному или региональному бюджету. Если российский футбол будет зрелищным, на наших стадионах будут аншлаги. Тогда телевизионные и прочие права на матчи будут адекватны вложениям, которые мы сейчас делаем, а наш футбол станет конкурентоспособным на мировом рынке. И тогда все скажут, что футбол — это истинно русская игра.

- Вот молодец, Сергей. Истинно русская игра — футбол. Восемь человек иностранцев бегают на поле за „Зенит“, играют в Лиге Европы. И два гражданина Российской Федерации и один вратарь. Вот молодец! Интересно вы нам все рассказали.

- Владимир Владимирович, мы практически во всех играх соблюдаем лимит. Это был единственный матч с испанцами, когда вышло больше иностранцев. Но мы реально готовим российских футболистов к чемпионату мира. И результат будет, увидите.

- Хорошо. Посмотрим.

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