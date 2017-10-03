Герасимец: «Наверное, уже ни у кого нет сомнений, кто в этом сезоне будет чемпионом»

Бывший игрок «Зенита» Сергей Герасимец считает, что в нынешнем розыгрыше РФПЛ у «сине-бело-голубых» нет конкурентов:

«Лидерство „Зенита“ - следствие силы команды Манчини или слабости конкурентов? Не думаю, что нужно говорить о слабости конкурентов. У „Зенита“ до сих пор нет поражений, команда играет без явных провалов. „Зенит“ лучше всех укомплектован, у него самая сбалансированная игра, поэтому петербуржцы и лидируют.

Может ли с командой Манчини произойти то же самое, что было при Луческу? У Манчини лучше состав, и сам он более грамотный специалист. Не думаю, что он допустит серьезных спадов. При Роберто „Зенит“ точно не будет выглядеть разобранным.

28 очков – чемпионский график? Да. Наверное, уже ни у кого нет сомнений, кто в этом сезоне будет чемпионом. Но дело не только в количестве очков, но и в игре, которую показывает „Зенит“».

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