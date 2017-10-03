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Рабьо: «Первая моя стычка с Ибрагимовичем случилась во время товарищеского матча»

сегодня, 20:38

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо вспомнил о своих конфликтах с нападающим «Манчестер Юнайтед» Златаном Ибрагимовичем, который в свое время выступал за парижан:

«Вообще я тихий парень, но меня легко вывести из себя, особенно если я где-то вижу несправедливость.

Первая моя стычка с Ибрагимовичем случилась во время товарищеского матча, что мы проводили летом в рамках турне по США.

Он собирался отдать пас, но потерял мяч, и мне ценой желтой карточки пришлось срывать контратаку соперников. Я разозлился на Златана и оскорбил его. Это было некрасиво с моей стороны.

В другой раз мы повздорили на тренировке, но после пожали друг другу руки. В тот день он вспылил, но вообще ему нравится мой характер, у нас с ним хорошие отношения».

Сегодня Ибрагимович отмечает свой день рождения, здесь можете прочесть историю жизни Златана.

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