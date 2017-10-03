Фурсенко: «Не должно быть тепличных условий для российских игроков, они должны драться»

Президент «Зенита» Сергей Фурсенко считает, что конкуренция со стороны легионеров пойдет российским футболистам «сине-бело-голубых» только на пользу:

«В „Зените“ с легионерами все в порядке. Дело в том, что мы обеспечиваем в команде конкуренцию. Только в конкурентной борьбе можно достичь каких-то результатов, если отказаться от легионеров, чемпионат будет совсем другим. А точку зрения правительства мы всегда поддерживаем.

Сейчас наша главная задача - подготовить футболистов к чемпионату мира. Временные перекосы с точки зрения участия легионеров только позитивно скажутся на поведении наших футболистов, потому что они будут отвоевывать место в составе, они должны это делать. Не должно быть тепличных условий для российских игроков, они должны драться - только тогда они выиграют то, чего надо выиграть.

Считаю ли я оптимальной пропорцию российских и иностранных игроков в „Зените“? Конечно. Игры сложные, календарь очень плотный. Поэтому, как мне кажется, могут играть и легионеры, и российские игроки, тогда будут распределяться силы. Нам нужно подойти в оптимальной форме к чемпионату мира».

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