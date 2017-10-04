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УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» по поводу расизма на матче Юношеской Лиги УЕФА

сегодня, 12:02
Спартак (до 19)Спартак (до 19)2 : 1Ливерпуль (до 19)Ливерпуль (до 19)Матч завершен

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» на фоне поведения болельщиков московского клуба во время матча группового этапа Юношеской Лиги УЕФА против «Ливерпуля».

Фанаты «красно-белых» обвиняются в расизме. Во время поединка болельщики распевали кричалки про обезьян, пытаясь оскорбить нападающего мерсисайдцев Бобби Адеканье.

Дело будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.

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Все комментарии
Беланов ответил vka1970
сегодня в 12:25
vka1970:
Этот рекорд давно перебит, а ваш вечен. Слышишь Беланов. Он вечен.
0/0/6 перебит? Это первое в истории ЛЧ достижение, и оно навечно у Спартака по праву )))
А про Акинфеева - да, рекорд. Для спартачей. У них же вратари от силы 10 игр в еврокубках способны провести )))
vka1970 ответил Беланов
сегодня в 12:23
Беланов:
Реальный позор - это 0/0/6, 1-18 и не способность пройти квалификационные игры. Ох уж эти спартаковские вечные рекорды!
Этот рекорд давно перебит, а ваш вечен.
Слышишь Беланов. Он вечен.
time out
сегодня в 12:22
Кричалки распевали про обезьян? А что на поле обезьяны были? Или кто-то считает себя обезьяной, от того и жалуется на расизм.
Беланов ответил vka1970
сегодня в 12:21
vka1970:
Расизм это плохо, а вот игра забей Акинфееву в домик, явный позор.Реальный позор клуба, несколько лет занимающего последнее место в группе ЛЧ, с вратарём, обладающим вечным рекордом.
Реальный позор - это 0/0/6, 1-18 и не способность пройти квалификационные игры. Ох уж эти спартаковские вечные рекорды!
Don trambon
сегодня в 12:21
В россии 2 беды - дураки и дороги, я бы добавил третью - спартак.

Стыдно за спартак.
vka1970 ответил Беланов
сегодня в 12:20
Беланов:
Спартачи во всей красе! Перед домашним ЧМ так опозорить свою страну...
Расизм это плохо, а вот игра забей Акинфееву в домик, явный позор.Реальный позор клуба, несколько лет занимающего последнее место в группе ЛЧ, с вратарём, обладающим вечным рекордом.
вованыч 80
сегодня в 12:19
Странно слышать о расизме от Спартачей....ведь у них каждый второй воспитанник уголёк!!!!
10 seconds to stars
сегодня в 12:16
Обидеть ребёнка решили! Фу!
vka1970
сегодня в 12:14
Странно, угольки из Англии уханье слышали, а наши типа с затычками в ушах бегали ?
Сдаётся мне, что хотят наш клуб опять притянуть, если уж не за хвост, так за пятачок.
Пыхтачок получится.
Беланов
сегодня в 12:14
Спартачи во всей красе! Перед домашним ЧМ так опозорить свою страну...
Гуливер
сегодня в 12:12
будет дисква и 3 очка снимут
Chuhanesburg ответил ДСА
сегодня в 12:10
ДСА:
Запретить слово Обезьяна! Как же их тогда называть?
Рулон рубероида...
Байкал Иркутск
сегодня в 12:08
Спартак чернит наш футбол!
ДСА
сегодня в 12:07
Запретить слово Обезьяна! Как же их тогда называть?
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