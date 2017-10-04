УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» по поводу расизма на матче Юношеской Лиги УЕФА

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» на фоне поведения болельщиков московского клуба во время матча группового этапа Юношеской Лиги УЕФА против «Ливерпуля».

Фанаты «красно-белых» обвиняются в расизме. Во время поединка болельщики распевали кричалки про обезьян, пытаясь оскорбить нападающего мерсисайдцев Бобби Адеканье.

Дело будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.

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