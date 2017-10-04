УЕФА открыл дело в отношении «Спартака» по поводу расизма на матче Юношеской Лиги УЕФА

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» на фоне поведения болельщиков московского клуба во время матча группового этапа Юношеской Лиги УЕФА против «Ливерпуля».
Фанаты «красно-белых» обвиняются в расизме. Во время поединка болельщики распевали кричалки про обезьян, пытаясь оскорбить нападающего мерсисайдцев Бобби Адеканье.
Дело будет рассмотрено контрольно-этическим дисциплинарным комитетом УЕФА 19 октября.
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А про Акинфеева - да, рекорд. Для спартачей. У них же вратари от силы 10 игр в еврокубках способны провести )))
А про Акинфеева - да, рекорд. Для спартачей. У них же вратари от силы 10 игр в еврокубках способны провести )))
Слышишь Беланов. Он вечен.
Слышишь Беланов. Он вечен.
Стыдно за спартак.
Стыдно за спартак.
Сдаётся мне, что хотят наш клуб опять притянуть, если уж не за хвост, так за пятачок.
Пыхтачок получится.
Сдаётся мне, что хотят наш клуб опять притянуть, если уж не за хвост, так за пятачок.
Пыхтачок получится.