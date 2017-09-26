УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Спартаковским болельщикам вменяется использование пиротехники, несогласованных баннеров и кричалок, а также блокировка лестничных проходов. Дело будет рассмотрено 19 октября.

Ранее УЕФА наказал «Спартак» закрытием фанатских секторов на выездном матче с «Севильей» в рамках взыскания за поведение фанатов «красно-белых» в первом матче ЛЧ с «Марибором». Также клуб был оштрафован на 60 тысяч евро.

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