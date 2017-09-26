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УЕФА открыл дело в отношении «Спартака»

сегодня, 13:22
СпартакСпартак1 : 1ЛиверпульЛиверпульМатч завершен

УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Спартака» после матча группового этапа Лиги чемпионов с «Ливерпулем» (1:1). Спартаковским болельщикам вменяется использование пиротехники, несогласованных баннеров и кричалок, а также блокировка лестничных проходов. Дело будет рассмотрено 19 октября.

Ранее УЕФА наказал «Спартак» закрытием фанатских секторов на выездном матче с «Севильей» в рамках взыскания за поведение фанатов «красно-белых» в первом матче ЛЧ с «Марибором». Также клуб был оштрафован на 60 тысяч евро.

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Все комментарии
D.vil
сегодня в 13:40
Испугались, что Спартак выиграет ЛЧ!!!)))
А если без шуток, то ничего криминального во время телетрансляции матча не увидела.)
Serge Boykov
сегодня в 13:40
Могут впаять оставшиеся матчи без зрителей,мы это уже проходили!
FanParovoz
сегодня в 13:36
Не, ну это маразм уже
Байкал-38
сегодня в 13:36
Болельщики «Спартака» в матче с «Ливерпулем» вывесили баннер «УЕФА – мафия»
Болельщики московской команды зажгли пиротехнику и продемонстрировали за воротами баннер «UEFA MAFIA».
Короче даже фанаты хотят, что бы Спартак исключили из еврокубков! Иначе для чего они это делают?!
ren888888
сегодня в 13:35
Отличная новость. Давно пора штрафовать игроков тоже.
cska plus ответил Остапчук 67
сегодня в 13:35
Остапчук 67:
Неужели нельзя со всем этим справиться? Федун, это совсем не сложно, нужно только захотеть. Или хочется вычеркнуть статью доходов "продажа билетов"?
Подскажи ему, пусть берёт пример у Галицкого.
cska plus
сегодня в 13:34
На сей раз заступлюсь за хрюшек, надуманная история.
isamsn
сегодня в 13:34
. Согласовывать кричалки и банеры это бред. А вот с пиротехникой это правильно. Нужно не штрафовать, а привлекать к уголовной ответственности конкретных виновных с реальным сроком наказания...
Остапчук 67
сегодня в 13:34
Неужели нельзя со всем этим справиться?
Федун, это совсем не сложно, нужно только захотеть.
Или хочется вычеркнуть статью доходов "продажа билетов"?
spartak kursk
сегодня в 13:33
Пора уже заводить дело за то,что российские команды отнимают очки у европейских.
Это грубое нарушение прав европейских футболистов.
kolpino79
сегодня в 13:30
Ох доиграются крючкохвостые...Уже в Испании гостевой сектор закрыли, так возьмут еще и дома пустые трибуны им устроят.
киэнджин
сегодня в 13:26
Федун стока даже не пропивает ..
Василий 50
сегодня в 13:25
А у Маркина есть информация об этом?
Интересно почитать его комментарии по поводу способов проноса несогласованных баннеров.
TihonAlt
сегодня в 13:25
лишь бы докопаться
СТЕЙК
сегодня в 13:24
ПЫТАЮТСЯ ВСЕМИ ПРАВДАМИ И НЕ ПРАВДАМИ ЗАЖАТЬ

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