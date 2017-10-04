Де Брюйне: «Мне приятно слышать о сравнениях с Месси и Роналду»

Полузащитник «Манчестер Сити» Кевин Де Брюйне рассказал, как относится к тому, что его в последнее время сравнивают с Лионелем Месси и Криштиану Роналду:

«Не я должен это комментировать, но мне приятно это слышать. Но помимо всех этих разговоров, нельзя фокусироваться только на моей игре. На мой взгляд, весь „Манчестер Сити“ сейчас выглядит очень правдоподобным претендентом на титул чемпиона больше, чем когда-либо, ведь мы побеждаем в больших поединках».

Напомним, в 7-м туре АПЛ гол Де Брюйне принёс «Ман Сити» победу над «Челси» (1:0).

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