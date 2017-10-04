Мата: «Правда верю в то, что Рэшфорд станет большим игроком для клуба и своей страны»

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Хуан Мата выразил своё восхищение 19-летним форвардом МЮ и сборной Англии Маркусом Рэшфордом:

«Считаю, что это особенный парень. У него есть множество талантов, но, что особенно важно для игроков этого возраста, у него есть правильный менталитет. Неделю за неделей он демонстрирует хорошую игру. Даже когда он выходит на поле со скамейки запасных, то приносит большую пользу команде.

Я правда верю, что он станет большим игроком для клуба и своей сборной. Я наблюдаю так много футболистов его возраста, которые перестают поддерживать высокий уровень, но я считаю, что Рэшфорд всё сделает правильно, ведь он обладает хорошим менталитетом».

Ранее Мата также отдал должное другому форварду «манкунианцев» Ромелу Лукаку.

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