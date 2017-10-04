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Рибери оплачивал зарплату своего брата в одном из клубов, но тот не знал об этом

сегодня, 08:12

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери заплатил клубу «Авирон Байоннайс», чтобы тебе подписали его младшего брата Стивена Рибери и выплачивали ему зарплату.

Случилось это после того, как предыдущий клуб Стивена был признан банкротом, а француз остался без работы.

Рибери сделал пожертвование в размере 40 тысяч евро, в то время как контракт его брата оценивался в 33 тысячи евро в год.

Тем не менее, Стивен Рибери отыграл за «Авирон Байоннайс» лишь три игры, а после получил травму. Он не знал, что зарплату ему, по сути, платил Франк.

На днях стало известно, что Франк Рибери получил разрыв связок колена, но операция игроку не потребуется.

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Все комментарии
Насмешник ответил ДСА
сегодня в 09:23
ДСА:
Можно было и напрямую дать. Странные они какие-то немцы.
Причем здесь немцы? Рибери французы. Да, и клуб Авирон тоже французский. Может Франк не хотел, чтобы у брата самооценка ниже плинтуса упала?
Merdzik ответил ДСА
сегодня в 09:06
ДСА:
Можно было и напрямую дать. Странные они какие-то немцы.
Франк - француз.
ДСА
сегодня в 08:51
Можно было и напрямую дать. Странные они какие-то немцы.
Ironyfan
сегодня в 08:47
Возможно некоторые игроки Спартака приплачивают Каррере,чтобы тот выпускал их в основе )
drug01
сегодня в 08:44
Значит денег хватало
Абу-Мухаммад Курбангаджиев
сегодня в 08:39
👍👍👍
Robbaggio
сегодня в 08:13
Может те, а не тебе?
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