Рибери оплачивал зарплату своего брата в одном из клубов, но тот не знал об этом

Полузащитник «Баварии» Франк Рибери заплатил клубу «Авирон Байоннайс», чтобы тебе подписали его младшего брата Стивена Рибери и выплачивали ему зарплату.

Случилось это после того, как предыдущий клуб Стивена был признан банкротом, а француз остался без работы.

Рибери сделал пожертвование в размере 40 тысяч евро, в то время как контракт его брата оценивался в 33 тысячи евро в год.

Тем не менее, Стивен Рибери отыграл за «Авирон Байоннайс» лишь три игры, а после получил травму. Он не знал, что зарплату ему, по сути, платил Франк.

На днях стало известно, что Франк Рибери получил разрыв связок колена, но операция игроку не потребуется.

Подписывайся на сообщество Soccer.ru в социальной сети ВКонтакте